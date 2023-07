“In queste ore di caldo anomalo, la Sicilia sta vivendo una situazione critica a causa di roghi su terreni, boschi e riserve naturali appiccati da piromani privi di umanità”. – A dirlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Questore dell’Ars -.

“In mezzo a questa selva infernale, tuttavia, lavoratori e cittadini comuni si stanno impegnando con sacrificio per fronteggiare gli incendi, – continua Figuccia – mettendo a repentaglio la propria incolumità per proteggere gli altri”.

“Ringrazio Forestali, vigili del fuoco, volontari e cittadini comuni che nell’emergenza, stanno affrontando il fuoco, – prosegue il deputato – ognuno di loro è un esempio di altruismo e spirito di sacrificio”.



“Auspicando che al più presto possa finire l’emergenza grazie all’unità e alla solidarietà dimostrata sul campo dai siciliani, – conclude Figuccia – da uomo delle Istituzioni proporrò in Parlamento, una riforma celere del settore della forestale, provvedimenti urgenti a sostegno di tutti coloro che stanno subendo danni a causa degli incendi e inaspramento delle pene, sia per i piromani che per chi mantiene incolti i terreni di proprietà.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.