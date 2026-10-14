Il progetto “INN-SO – Polo di Innovazione della Sicilia Occidentale” è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Open Innovation Sicilia” del PR FESR Sicilia 2021-2027 (Azione 1.1.3), promosso dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive e cofinanziato da Unione europea (FESR), Stato italiano e Regione Siciliana.

Il progetto è realizzato da GATE Real Estate Innovation S.r.l. SB (capofila), CRESM – Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione e Impact Hub Srl, con il sostegno del GAL Valle del Belìce e del Comune di Partanna, nella cornice di INNsula, piattaforma territoriale che vuole connettere startup, imprese, pubbliche amministrazioni, università, scuole e comunità locali per fare del Belìce un territorio che genera e attrae innovazione.





Cuore del progetto INN-SO è la realizzazione di un programma di accelerazione rivolto a 15 startup innovative selezionate tramite Avviso pubblico. Il programma si rivolge a startup innovative che hanno già un MVP, un prodotto validato dal mercato, o hanno già fatturato dimostrabile e vogliono sviluppare il proprio mercato e crescere a partire dalla Sicilia. Il percorso dura quattro mesi, in modalità ibrida, e unisce formazione, networking, Demo Day e soprattutto consulenza personalizzata, per un valore di circa 21.000 euro per impresa (aiuti ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 651/2014). Si chiude con un piano di investimento validato dal Polo.

Chi completa il percorso potrà chiedere alla Regione Siciliana un contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro (de minimis) per realizzare il piano e per accedere ad ulteriori servizi avanzati, con la possibilità di connettersi anche ad ecosistemi dell’innovazione all’estero (San Francisco, Singapore, Nairobi).





L’ambito prioritario è l’agroalimentare sostenibile, con apertura agli altri ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), tra cui bioeconomia, energia, turismo e cultura. Possono candidarsi anche imprese di altre regioni o dall’estero, impegnandosi ad aprire una sede operativa in Sicilia.

L’Avviso per la selezione delle startup è stato pubblicato il 12 ottobre 2026 al link: Sicilia Startup L INN-SO:anding — GATE REI e le candidature saranno aperte fino al 15 novembre 2026. Tutti i dettagli sono disponibili su www.innsula.it. Maggiori informazioni: info@innsula.it.





INNsula, un percorso costruito nel tempo

INNsula si inserisce in una traiettoria avviata a Partanna già nel 2018 attorno al G55 Coworking e FabLab, un centro comunale dedicato all’innovazione tecnologica, al coworking, alla formazione e al sostegno all’imprenditorialità. L’esperienza è stata poi rafforzata su scala territoriale attraverso la Strategia del GAL Valle del Belìce e il Living Lab Valle del Belìce, facendo del G55 uno dei luoghi di sperimentazione dell’open innovation applicata ai bisogni e alle filiere del territorio. Negli anni successivi il GAL ha ampliato questa rete con i programmi di facilitazione digitale e “Dritto al Punto”.





Da settembre 2025, la collaborazione tra Comune di Partanna e GAL Valle del Belìce è stata estesa anche a GATE REI e CRESM dando vita alla partecipazione congiunta a bandi, alla realizzazione di laboratori STEAM per le scuole e di uno Start-Up Creation Lab, un percorso di pre-incubazione per aspiranti imprenditori. Con INN-SO il percorso compie oggi un ulteriore salto di scala: GATE REI, capofila, insieme a CRESM e Impact Hub, mette a sistema competenze specialistiche e reti dell’innovazione con il lavoro territoriale maturato nel Belìce, dando vita a un programma strutturato di accelerazione per nuove imprese innovative.

Il progetto “INN-SO – Polo di Innovazione della Sicilia Occidentale” (CUP G61F25000800006) è finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con risorse del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.

Luogo: G55 COLAVORO & FABLAB, Via Giuseppe Garibaldi, 63, PARTANNA, TRAPANI, SICILIA

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