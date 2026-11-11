Non ci sono dichiarazioni di guerra né carri armati, ma l’Italia, e la Sicilia in modo particolare, si trova al centro di una pressione fatta di attacchi informatici, sabotaggi potenziali e allarmi falsi. Si chiama guerra ibrida e agisce nella cosiddetta zona grigia, sotto la soglia del conflitto armato tradizionale. Dopo i banchi frigo manomessi nei supermercati e le mail che annunciano bombe nelle scuole, il tema non è più per soli tecnici. Il Viminale lo ha trattato come questione di ordine pubblico.

I numeri dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale lo descrivono. Nei primi nove mesi del 2026 il CSIRT Italia ha individuato quasi 45mila asset e servizi a rischio e oltre 3.200 asset potenzialmente compromessi. Vanno letti con cautela: un asset a rischio non è una macchina violata, può essere un server vulnerabile o un servizio esposto a Internet. Gli eventi cyber rilevati sono stati 3.271, contro i 2.729 dell’intero 2025, di cui 1.992 classificati come incidenti con impatto confermato. Parte dell’aumento dipende dai nuovi obblighi di notifica della direttiva europea NIS2.

Cosa è accaduto in Sicilia

Prima dell’allarme bomba, che ha coinvolto anche numerose scuole italiane, in Sicilia la prima avvisaglia si è avuta il 2 novembre. Alle 4 del mattino sono stati alterati da remoto i parametri di temperatura dei banchi frigo in diversi supermercati, tra cui a Catania ed a Palermo. Gli alimenti sono deperiti, i danni sono in corso di quantificazione, per Federdistribuzione Sicilia sono stati colpiti diversi punti vendita anche a Ragusa e si teme un danno di milioni di euro. Secondo Giovanni Arena, delegato regionale, l’accesso sarebbe avvenuto tramite i call center che monitoravano la telegestione dei banchi frigo.

L’offensiva in Europa

Un modello analogo era già stato osservato in Francia il 12 ottobre e il giorno dopo l’ACN aveva diffuso un bollettino con misure urgenti per supermercati e gestori di impianti di refrigerazione. Il 4 novembre due gruppi filorussi, NoName057(16) e Z-Pentest, hanno rivendicato gli attacchi in un video sostenendo di aver sfruttato sistemi integrati senza bisogno di malware. Le rivendicazioni vanno verificate e l’attribuzione resta aperta.

A queste ore si aggiunge l’allarme bomba nelle scuole: la mail firmata da un sedicente Mikhail Andropov ha fatto evacuare istituti anche a Bagheria, Catania, Siracusa e Ragusa. Il ministro Valditara parla di una strategia collegata agli attacchi informatici delle ultime settimane. È un tassello dello stesso quadro, e la firma compare anche nelle mail inviate a emittenti europee che rivendicavano gli allarmi sui voli.

Perché la Sicilia è un bersaglio strategico

Per analisti e intelligence l’isola pesa più della sua estensione. Dalle coste passano decine di cavi sottomarini che portano verso l’Europa gran parte del traffico dati, e il Mediterraneo centrale è monitorato per possibili sabotaggi o attività di sorveglianza della cosiddetta flotta ombra. Raffinerie, gasdotti, terminal e porti sono infrastrutture critiche esposte a sabotaggi, cyberattacchi e disturbi dei segnali GPS. Basi come Sigonella e le stazioni di telecomunicazione satellitare fanno del territorio un nodo della sicurezza Nato sul fianco sud.

Le ipotesi sulle ragioni

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha individuato un tratto comune agli episodi: creare elementi di destabilizzazione e diffondere allarmi poi rivelatisi infondati, colpendo la reputazione delle istituzioni. Non serve far esplodere nulla, basta far credere che qualcosa possa esplodere. È la logica della guerra sotto soglia. Alcuni investigatori valutano anche che messaggi minatori diretti agli aeroporti siano partiti da caselle di posta compromesse di scuole, e il sistema scolastico è tra i punti deboli indicati.

Sull’origine il quadro è aperto. Secondo il Financial Times, riferito da testate italiane, parte dell’intelligence europea considera Mosca il responsabile più probabile; il Cremlino nega. Il ministro della Difesa Guido Crosetto invita alla prudenza: nessuno può dire con certezza da dove arrivino gli attacchi, che possono transitare da molti Paesi, e non serve uno Stato per entrare in un sistema poco protetto. Tre Procure indagano. Le elezioni politiche del 2027 aggiungono il fronte della disinformazione, su cui sono in preparazione misure di monitoraggio.

Cosa sta facendo il Governo

Il 10 novembre si è riunito al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con vertici di polizia, intelligence, Difesa e Procura antimafia. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva precisato che la convocazione non nasceva da un’emergenza in atto, ma da una valutazione sulle ricadute sulla sicurezza pubblica. Tre le linee decise: più raccordo tra forze di polizia, intelligence e agenzie, più scambio di informazioni con operatori pubblici e privati, più investimenti. Tra i punti deboli sono stati indicati Asl, Comuni e data center, dove la vigilanza è stata rafforzata. Lo stesso giorno il Governo ha annunciato 150 milioni di incentivi per la sicurezza digitale delle piccole e medie imprese.

Crosetto, in un’intervista al Corriere della Sera, chiede di fermare gli attacchi prima che colpiscano e di dotare la Difesa di una componente cyber. Lo strumento è il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, che prevede un Comando interforze Cyber Intel e dovrebbe arrivare al Senato a dicembre. A livello europeo, il Consiglio Ue ha rinnovato fino al 31 marzo 2029 il mandato dell’operazione Irini, con compiti di monitoraggio sulla flotta ombra russa e di protezione delle infrastrutture sottomarine critiche.