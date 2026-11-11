Allarme bomba in diverse scuole siciliane. Una serie di mail, inviate a più istituti scolastici dell’Isola, segnala la presunta presenza di ordigni all’interno degli edifici.

Le province siciliane coinvolte: istituti evacuati

Tra le città interessate figurano Siracusa, Augusta e Noto, oltre a diversi centri della provincia aretusea. Segnalazioni anche a Bagheria, nel Palermitano, e a Enna Alta, dove è stata coinvolta la scuola Santa Chiara, a Catania, e nel Ragusano. A scopo precauzionale, negli istituti interessati sono state disposte le evacuazioni, con l’attivazione dei protocolli di sicurezza per tutelare studenti, docenti e personale scolastico.

La mail in tutta Italia

La segnalazione anonima via mail è arrivata, comunque, in centinaia di scuole in tutta Italia, da Nord a Sud. “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce “leader del Vilajat del Misoginistan”.

Cosa è accaduto a Bagheria

A Bagheria, l’allarme ha interessato l’Istituto Superiore Statale “Salvo D’Acquisto”. Dopo aver ricevuto una segnalazione via posta elettronica, la dirigenza scolastica ha immediatamente attivato il piano di emergenza, disponendo l’evacuazione preventiva di entrambi i plessi, sede centrale e succursale. Gli studenti sono stati accompagnati nei rispettivi punti di attesa previsti dal piano di sicurezza.

Il Coc

Anche l’Amministrazione comunale si è attivata attraverso il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi. Sul posto sono presenti l’assessore Emanuele Tornatore e i volontari della Protezione civile per fornire assistenza. Avviato il coordinamento con il 112 e le forze dell’ordine per l’intervento degli artificieri e le necessarie verifiche sugli edifici. Il rientro nelle aule sarà consentito soltanto dopo l’esclusione di ogni rischio. In caso di operazioni di bonifica prolungate, è prevista l’uscita anticipata degli studenti.

Le indagini

Sulla vicenda indaga la Questura per risalire alla provenienza delle email e individuare eventuali responsabili. Gli episodi, che stanno interessando diversi istituti in Sicilia e in altre parti del Paese, vengono valutati con particolare attenzione dagli investigatori, anche in relazione a una possibile strategia intimidatoria volta a generare allarme e tensione.