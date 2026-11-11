I finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno eseguito oggi un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di sei persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata a numerose truffe telefoniche ai danni di enti religiosi. Due sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari e due hanno l’obbligo di presentazione. Nell’operazione, denominata “Mala Fides“, sono stati impegnati anche i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino e Siracusa, per gli indagati domiciliati nei due territori. Al momento non sono stati resi noti i nomi dei destinatari dei provvedimenti.

Dalla querela di Cremona alla rete Torino-Siracusa

L’inchiesta è nata nel febbraio 2025 da una querela raccolta a Cremona, dopo il tentativo di truffa a un ente religioso da parte di falsi funzionari pubblici. Partendo dal numero di cellulare e dall’Iban forniti alla vittima, gli investigatori hanno individuato centinaia di denunce presentate in tutta Italia, con evidenti analogie. Intercettazioni, tabulati e documentazione finanziaria hanno poi fatto emergere un sodalizio, in parte legato da vincoli familiari, attivo almeno dall’agosto 2024 sull’asse Torino-Siracusa.

Il ruolo dei siracusani: prelievi e invio dei soldi a Torino

Secondo la Finanza, ognuno aveva un compito preciso. Al vertice una telefonista, donna siciliana capace di fare centinaia di chiamate al giorno, che si spacciava per funzionaria del Comune o della Regione e chiedeva la restituzione di un contributo inesistente, “accreditato per errore”. In molti casi una seconda telefonata, a voce camuffata, la faceva passare per dipendente della banca. I soldi finivano su carte postepay o conti intestati a prestanome, oltre 40 quelli identificati, spesso pregiudicati e senza reddito.

Nel Siracusano operavano gli intermediari, che reclutavano i prestanome e prelevavano subito le somme, soprattutto agli sportelli Atm di Poste. Una quota, di solito il 50%, veniva poi inviata ai componenti torinesi con money transfer (Ria, Moneygram, Western Union). Grazie all’antiriciclaggio di Poste, i video dei prelievi sono stati acquisiti e in alcuni casi le carte bloccate in tempo reale.

Oltre 250 truffe e interrogatori delle scorse settimane

Gli episodi accertati sono oltre 250, con un profitto di diverse centinaia di migliaia di euro. Nelle settimane scorse, davanti al gip, erano stati sentiti alcuni indagati siracusani, che avevano sostanzialmente respinto le accuse. Altri dieci indagati restano a piede libero.