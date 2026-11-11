Un circuito illegale di approvvigionamento, macellazione e vendita di carne equina, con possibili rischi per la salute dei consumatori e gravi conseguenze per l’ambiente. È il quadro emerso da un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa e condotta dai Carabinieri del NAS di Ragusa. Sette le persone indagate, mentre per un medico veterinario dell’Asp di Siracusa è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari: sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali.

L’operazione è stata eseguita nella mattinata odierna insieme ai militari dei Comandi provinciali di Siracusa e Ragusa. Contestualmente sono stati sequestrati diversi beni ritenuti riconducibili alle attività illecite, per un valore complessivo stimato in circa due milioni di euro.

Cavalli esclusi dalla filiera alimentare e macellazione abusiva

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un sistema organizzato per acquistare cavalli provenienti da circuiti commerciali clandestini, formalmente registrati come animali non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. Gli animali sarebbero stati reperiti a prezzi particolarmente vantaggiosi e successivamente avviati alla macellazione al di fuori delle procedure previste dalla normativa sanitaria.

Secondo la ricostruzione investigativa, una prima fase delle operazioni si sarebbe svolta in un casolare rurale collegato a un’azienda zootecnica del territorio. La struttura, secondo quanto accertato dai militari, sarebbe stata fatiscente, priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie e sprovvista dei requisiti igienici richiesti per la lavorazione delle carni.

La carne sarebbe finita nelle macellerie e nelle paninoteche

Il passaggio più delicato riguarda la successiva destinazione dei prodotti della macellazione. Le carni ottenute attraverso queste procedure sarebbero state introdotte nel circuito commerciale e distribuite a prezzi concorrenziali attraverso un esercizio di macelleria e diverse attività ambulanti di paninoteca operanti in più comuni della provincia di Siracusa.

Un meccanismo che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di aggirare i controlli sulla provenienza degli animali e sulla sicurezza degli alimenti, alimentando una filiera parallela potenzialmente pericolosa per i consumatori.

Scarti abbandonati lungo l’asse autostradale

L’indagine avrebbe inoltre documentato una gestione illecita dei residui della macellazione. Scarti e sottoprodotti sarebbero stati abbandonati e accumulati senza controllo su terreni adiacenti a un’importante arteria autostradale della provincia, dando origine a discariche abusive di rifiuti speciali e provocando un potenziale danno all’ambiente circostante.

Ulteriori irregolarità sarebbero state individuate anche all’interno di un mattatoio della provincia, dove la presunta attività illecita sarebbe stata agevolata attraverso la falsificazione e l’alterazione dei documenti di accompagnamento degli animali.

Veterinario ai domiciliari, sequestri per due milioni

Tra gli aspetti più delicati dell’inchiesta figura il presunto coinvolgimento dei titolari dell’impianto di macellazione e di un medico veterinario ufficiale in servizio presso l’Asp di Siracusa. Nei confronti di quest’ultimo il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.

Il provvedimento di sequestro preventivo ha interessato un mattatoio, una stalla, un’attività commerciale di macelleria e un’area scoperta utilizzata, secondo l’ipotesi investigativa, come discarica abusiva lungo l’asse autostradale.

L’attività investigativa, avviata dopo una prima notizia di reato raccolta dalla Stazione dei Carabinieri di Pachino, è stata sviluppata anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e riprese audio-video.