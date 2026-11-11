Cosa c'è da sapere

Una mail anonima con minacce di attentati è arrivata oggi, mercoledì 11 novembre, a circa 6mila scuole italiane. In molti istituti studenti e docenti sono stati fatti uscire in cortile. Eppure già in mattinata la premier Giorgia Meloni spiegava che dalle verifiche non emergeva alcun pericolo concreto. Allora perché, di fronte a un allarme bomba quasi certamente falso, si evacua lo stesso? La risposta sta in un principio di prudenza che guida i protocolli di sicurezza. Ma l’evacuazione non è automatica: la decide, caso per caso, chi riceve la minaccia.

Perché basta una mail per far scattare l’allarme

Il criterio, spiega Tgcom24, è quello della massima precauzione: ogni minaccia va trattata come reale finché non si dimostra che il pericolo non esiste.

Nella grande maggioranza dei casi le segnalazioni di ordigni, spesso anonime e inviate via mail, social o telefono, si rivelano false. Ma il mezzo usato o la scarsa credibilità del testo non bastano a escludere il rischio. Anche quando l’ipotesi del falso allarme sembra quasi certa, il prezzo di un errore si misurerebbe in vite umane.

Perché si evacua subito, senza aspettare le verifiche

Queste minacce di solito sono vaghe: non dicono dove o quando dovrebbe esplodere qualcosa. Per questo la reazione più rapida è svuotare tutti gli spazi considerati a rischio.

Aspettare che le forze dell’ordine verifichino il mittente, per esempio risalendo all’indirizzo IP della mail, richiederebbe troppo tempo. E in una situazione potenzialmente pericolosa il tempo è la risorsa più preziosa.

Chi decide se evacuare una scuola

Dipende da chi riceve il messaggio. In un centro commerciale decide la direzione della struttura. A scuola il compito spetta al dirigente scolastico, che non può permettersi di ignorare la segnalazione.

Non esiste però un obbligo di evacuare in ogni caso. Lo dimostra quanto accaduto oggi. Secondo l’ANSA, il ministero dell’Istruzione ha precisato che non tutte le 6mila scuole raggiunte dalla mail sono state evacuate:

a Potenza tre dirigenti hanno tenuto gli studenti in classe su indicazione delle forze dell’ordine;

in Sardegna alcuni presidi hanno deciso di non evacuare dopo le rassicurazioni delle forze dell’ordine;

in alcuni istituti della Puglia e del Bresciano le lezioni sono proseguite;

a Scorzè, in provincia di Venezia, è stato il sindaco a stabilire che si continuasse, dopo una verifica delle forze dell’ordine.

Un esempio di come funziona la decisione si trova nei piani di emergenza delle scuole. In quello di un circolo didattico di Palermo, riportato da Orizzonte Scuola, l’evacuazione rapida viene disposta dal coordinatore dell’emergenza dopo aver valutato con la Polizia di Stato la credibilità della minaccia. Chi riceve la segnalazione deve avvisarlo subito e mantenere il riserbo, per non creare panico.

Le cinque fasi del protocollo

Quando un edificio aperto al pubblico riceve un allarme bomba, secondo Tgcom24 la procedura si articola così:

notifica : chi riceve il messaggio attiva il piano di emergenza ed evacuazione, chiama forze dell’ordine e vigili del fuoco e avvisa i responsabili della sicurezza;

: chi riceve il messaggio attiva il piano di emergenza ed evacuazione, chiama forze dell’ordine e vigili del fuoco e avvisa i responsabili della sicurezza; evacuazione precauzionale : un messaggio diffuso dagli altoparlanti invita a uscire in modo ordinato, e il personale accompagna le persone ai punti di raccolta. Di solito non si dice che si tratta di un allarme bomba, per evitare il panico;

: un messaggio diffuso dagli altoparlanti invita a uscire in modo ordinato, e il personale accompagna le persone ai punti di raccolta. Di solito non si dice che si tratta di un allarme bomba, per evitare il panico; cinturazione : le forze dell’ordine transennano l’area e chiudono accessi e parcheggi;

: le forze dell’ordine transennano l’area e chiudono accessi e parcheggi; bonifica : artificieri e unità cinofile controllano l’edificio metro per metro, mentre si esaminano le immagini della videosorveglianza;

: artificieri e unità cinofile controllano l’edificio metro per metro, mentre si esaminano le immagini della videosorveglianza; cessato allarme: solo dopo l’esito negativo dei controlli si autorizza il rientro.

Cosa rischia chi manda un falso allarme bomba

Il falso allarme rientra nel procurato allarme presso l’Autorità, previsto dall’articolo 658 del Codice penale. La norma stabilisce che «chiunque – annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti – suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516».

Oltre alla pena, ricorda Tgcom24, il responsabile rischia di dover risarcire danni economici consistenti: l’interruzione del servizio, l’impiego dei mezzi di soccorso, i mancati incassi delle attività evacuate.

Non è la prima volta

Lo scorso 19 ottobre mail simili erano arrivate a circa cento scuole, soprattutto nelle province di Verona e Padova, come aveva raccontato Open. In quell’occasione erano stati evacuati 27 istituti, e anche allora alcuni sindaci e presidi avevano definito la minaccia infondata, scegliendo comunque di far uscire tutti per precauzione. Nessun ordigno era stato trovato.