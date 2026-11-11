Cos'è successo

Gli hacker filorussi di NoName057(16) hanno allargato le minacce contro Antonio Tajani alla sua famiglia. Oggi, mercoledì 11 novembre, il collettivo ha annunciato di aver pubblicato sul proprio sito nel dark web i profili della moglie e dei figli del ministro degli Esteri. «Antosha, sappiamo dove vive la tua famiglia», si legge nel messaggio, anticipato dal Tg1. Lo stesso Tajani, alla Camera, ha detto che la taglia ora riguarda anche i minori della sua famiglia. Sul caso indaga la procura di Roma.

Cosa hanno pubblicato gli hacker

Il gruppo, ritenuto vicino al Gru, il servizio segreto militare russo, ha spiegato di aver «ampliato il dossier» sul ministro come risposta alla sua reazione. Secondo il collettivo, i familiari non dovrebbero nascondersi dietro un politico che, a suo dire, fornisce armi all’Ucraina e provoca conflitti.

Il messaggio, come ricostruisce Open, contiene anche un ringraziamento ai «volontari italiani» che diffonderebbero informazioni su Tajani e la sua famiglia. Si chiude con un avvertimento al ministro: «Gioca secondo le regole, Signor Ministro. O non giocare affatto».

Cosa ha detto Tajani

Il ministro ne ha parlato durante il question time alla Camera: «Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda».

Dopo le prime minacce, Tajani aveva già risposto su X: «Non mi farò intimidire in nessun modo». Il ministro aveva collegato gli attacchi al suo sostegno politico all’Ucraina.

Cos’è il “Tribunale” di NoName

La taglia fa parte di una sezione del sito del gruppo sul dark web chiamata “Tribunale”. Lì il collettivo promette soldi in cambio di informazioni sensibili su 18 personalità europee, tra politici, magistrati e giornalisti.

Tra gli italiani nel mirino, oltre a Tajani, ci sono:

il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi ;

; il capo della Polizia postale, Ivano Gabrielli ;

; il sindaco di Aviano, Paolo Tassan-Zanin. Ad Aviano si trova la base aerea della Nato e dell’aeronautica statunitense.

Le minacce degli ultimi giorni

Il nuovo messaggio arriva dopo uno scambio a distanza cominciato nei giorni scorsi. Ieri, ricostruisce Open, il collettivo aveva risposto alle prime dichiarazioni del ministro con un lungo post su Telegram, intitolato “Risposta all’abbonato”, tra repliche e prese in giro. Sul finale c’era già un avvertimento: «Chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo “albo d’onore” deve accettare il fatto che prima o poi la “ricompensa” lo troverà. È solo questione di tempo».

Cosa sta facendo l’Italia

Oltre all’inchiesta della procura di Roma, l’Italia ha avviato un’iniziativa per far inserire NoName057(16) nella lista dell’Unione europea delle organizzazioni terroristiche.