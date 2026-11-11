Negli Stati Uniti

Era sottoterra da circa 24 ore, chiuso in una gabbia per cani e avvolto in un asciugamano, e quando i soccorritori hanno cominciato a scavare lo hanno sentito piangere. Un bambino di 11 mesi è stato ritrovato vivo martedì pomeriggio 10 novembre nei boschi della contea di Lexington, in South Carolina. Era scomparso il giorno prima insieme al padre, un uomo di 25 anni che ora è in carcere.

Cosa è successo al bambino

Lunedì pomeriggio il piccolo era stato lasciato per poco tempo al padre, in attesa che arrivasse un’altra persona a occuparsene. Lo ha ricostruito in conferenza stampa lo sceriffo della contea, Jay Koon, come riporta ABC News. Quando quella persona è arrivata in casa, però, padre e figlio non c’erano più.

«Quando è arrivata la persona che doveva badare a lui, [il padre] se n’era andato e [il bambino] con lui», ha detto lo sceriffo.

Nel pomeriggio i familiari hanno denunciato la scomparsa e gli agenti sono andati nella casa del padre dell’uomo, poco distante, trovandola con entrambe le porte aperte: dentro c’erano le cose del bambino, ma di lui e del padre nessuna traccia.

Perché non è scattato l’Amber Alert

Secondo gli investigatori, lunedì l’uomo si è spostato in diversi punti della contea chiedendo passaggi, perché non aveva un’auto. È proprio per questo che non è stato diramato l’Amber Alert, il sistema di allerta americano per i minori scomparsi.

Lo sceriffo lo ha spiegato così: «Per poter diramare un Amber Alert bisogna avere una descrizione nota di un’auto e una targa da diffondere».

Alcuni video lo hanno ripreso nella zona di Batesburg-Leesville, ma senza il bambino. Lunedì sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno a Batesburg e lo hanno arrestato, ma anche in quel momento il piccolo non era con lui. «Naturalmente in quel momento non aveva molto da dire su dove si trovasse il bambino», ha riferito Koon.

Secondo l’emittente locale WIS, l’uomo avrebbe detto alla propria madre, nonna del piccolo, di voler portare il bambino a New York. La donna, che durante le ricerche aveva raggiunto la zona in attesa di notizie, ha detto ai giornalisti: «Sono ferita. Ho il cuore spezzato. Sono distrutta. È un bambino meraviglioso. È pieno di vita. Non si merita di stare qui fuori così».

Come è stato ritrovato sottoterra

Alle ricerche hanno partecipato quasi cento soccorritori di agenzie locali, statali e federali. Martedì pomeriggio, mentre cercavano vicino alla casa del nonno, hanno notato aghi di pino e terra smossa di recente, a una cinquantina di metri dentro il bosco.

«Mentre sondavano il terreno, lo sistemavano e cominciavano a scavare, si sentiva il piccolo [bambino] piangere», ha raccontato lo sceriffo. «Come potete immaginare è iniziata la corsa, tutti si sono buttati giù per tirarlo fuori».

Il bambino era in una gabbia per cani sepolta sotto un leggero strato di terra e, secondo Koon, l’asciugamano in cui era avvolto potrebbe avergli lasciato una sacca d’aria. Lo sceriffo ha descritto così la scena: «Era sepolta ed era avvolta in un asciugamano. Quindi probabilmente si è creata una sacca d’aria, se riuscite a immaginarlo. Era una, io la chiamo gabbia per cani. Non è, non è una, ha delle stecche… delle stecche di metallo. Quindi è aperta, e lui ha preso un asciugamano e l’ha avvolta».

E poi: «Per grazia di Dio, probabilmente gli ha dato abbastanza aria per sopravvivere a quelle che, secondo la nostra stima, sono state le ultime 24 ore sotto quella terra».

Come sta il bambino

Il piccolo è stato trovato, ha detto lo sceriffo, «aggrappato alla vita», e piangeva: «il pianto più gioioso che abbiate mai sentito da un bambino». «Dio è grande, non c’è dubbio», ha aggiunto Koon.

Ora è ricoverato in ospedale e, secondo lo sceriffo, «si spera che si riprenda completamente». «Speriamo che a 11 mesi non ricordi molto di tutto questo quando crescerà, e che gli resti solo una bella storia, di quelle che danno coraggio, da raccontare», ha detto.

Cosa rischia il padre

Per ora l’uomo è accusato soltanto di furto con scasso e di resistenza all’arresto, mentre le autorità stanno valutando con la procura locale eventuali altre accuse.

Secondo i documenti giudiziari citati da WIS, poco più di un mese fa l’uomo era stato messo in libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di turbamento aggravato della quiete pubblica. Nel corso dell’anno era già stato arrestato per violenza domestica e per un reato legato alle armi.

Lo sceriffo ha chiuso la conferenza stampa con un ringraziamento: «Vogliamo ringraziare tutti e oggi festeggiare semplicemente il fatto che un bambino di 11 mesi è vivo».