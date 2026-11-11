Le previsioni de IlMeteo.it

Fino a 300 millimetri di pioggia entro domenica sull’Appennino tosco-ligure, con punte isolate di 350 sui crinali più esposti. È la stima di iLMeteo.it per la fase di maltempo che si apre oggi, mercoledì 11 novembre. Mentre il Nord resterà sotto la pioggia con massime tra 10 e 14 gradi, l’estremo Sud e le Isole potrebbero arrivare a 25-26 gradi.

Perché piove così tanto al Centro-Nord

A guidare il tempo è una vasta circolazione depressionaria sull’Europa occidentale, alimentata dal passaggio di due minimi ciclonici chiamati Bruna e Charles. Da sud spinge verso il Mediterraneo centrale un flusso continuo di correnti umide e miti. Ne deriverebbe una lunga fase instabile, con piogge frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici e lungo le Alpi e le Prealpi.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, il richiamo di Scirocco creerà una forte differenza di temperatura tra le due metà del Paese. Al Settentrione, sotto piogge insistenti, le massime resterebbero tra 10 e 14 gradi. All’estremo Sud e sulle Isole maggiori si potrebbero toccare i 25-26 gradi, ben oltre le medie del periodo, con minime notturne fino a 19-20 gradi.

Mercoledì 11: le prime piogge, caldo in Sicilia

Oggi un primo sistema instabile dovrebbe portare piogge sparse al Centro-Nord. In 24 ore sono attesi tra 20 e 40 millimetri sulla Liguria di Levante e tra 30 e 50 sull’Alta Toscana. Piovaschi deboli sono previsti lungo la fascia prealpina e sul versante adriatico dell’Emilia.

Al Sud lo Scirocco manterrà temperature molto miti: a Palermo e Siracusa le massime potrebbero arrivare a 25-26 gradi.

Giovedì 12: il peggioramento da Nord-Ovest

Con l’arrivo del nucleo principale della perturbazione, il tempo dovrebbe peggiorare in modo netto a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana. Su Liguria e alta Toscana sono attesi tra 50 e 80 millimetri in 24 ore, circa 70 a La Spezia. Le piogge si estenderebbero poi a Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio, con accumuli tra 25 e 45 millimetri.

Per i possibili rischi idrogeologici e idraulici legati a queste piogge, iLMeteo.it rimanda ai bollettini ufficiali della Protezione civile.

Sulle Alpi l’aria calda terrebbe alta la quota della neve, oltre i 2.000-2.200 metri, con 15-30 centimetri al suolo sopra i 2.200. I venti da sud dovrebbero rinforzare, con raffiche fino a 50-70 km/h sui bacini tirrenici. Il mare è atteso in crescita, fino a molto mosso o localmente agitato al largo.

Venerdì 13: burrasca e mareggiate

Venerdì dovrebbe passare la parte più organizzata della perturbazione. Secondo i modelli numerici, sul Friuli-Venezia Giulia potrebbero cadere tra 60 e 90 millimetri in 24 ore, con circa 80 a Gorizia e 60 a Udine. Sull’Alta Toscana i rovesci tornerebbero insistenti, con 50-80 millimetri: circa 65 a Massa e 50 a Lucca. Piogge abbondanti sono previste anche sulla Liguria orientale.

La neve resterebbe sopra i 2.000-2.200 metri, ma con apporti consistenti: tra 25 e 45 centimetri al suolo oltre i 2.200-2.400 metri.

Il calo della pressione attiverebbe venti di burrasca da Libeccio e Scirocco, con raffiche tra 60 e 80 km/h e punte di 90 sui crinali appenninici e in mare aperto. Al largo il mare è atteso agitato o localmente molto agitato, cioè forza 5-6 della scala Douglas. Le onde potrebbero raggiungere un’altezza significativa tra 3 e 4,5 metri, con picchi di 5 metri sui bacini occidentali. Alto il rischio di mareggiate sulle coste della Sardegna occidentale e su tutta la fascia tirrenica.

Il contrasto termico resterebbe marcato: 11-14 gradi al Nord, 18-21 al Centro e fino a 25-26 a Catania e Reggio Calabria.

Sabato 14 e domenica 15: la tregua, forse breve

Sabato il fronte dovrebbe spostarsi lentamente verso sud-est. Restano previste piogge su Emilia-Romagna (10-20 millimetri in 24 ore), Campania (15-30) e Calabria tirrenica, mentre al Nord-Ovest e in Toscana i fenomeni comincerebbero ad attenuarsi.

Domenica dovrebbe portare una stabilizzazione temporanea, con schiarite. Non è esclusa però una nuova fase instabile già lunedì lungo la fascia tirrenica. Le massime tornerebbero gradualmente verso le medie stagionali: 12-15 gradi al Nord, 15-18 al Centro e 18-22 al Sud.