Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Concetta Carbone, ex assessore del Comune di Siracusa, e per l’imprenditore Massimo Boscarino. Entrambi restano ai domiciliari. Sono indagati nell’inchiesta Nexus della Procura europea di Palermo e della Digos di Siracusa su una presunta corruzione al Comune di Siracusa. Diversa la posizione del carabiniere Salvatore Luca Strazzulla, ritenuto dall’accusa il promotore del presunto comitato d’affari. Il Riesame ne ha disposto la scarcerazione, applicando la misura degli arresti domiciliari.

Il presunto Comitato d’affari

Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe alterato le gare del Comune di Siracusa. Tra quelle contestate c’è in particolare l’affidamento dell’ostello per migranti di Cassibile. L’inchiesta conta nove indagati, tra cui quattro componenti della famiglia Boscarino, e ipotizza un sistema di dazioni di denaro per orientare gli appalti in favore di un imprenditore siracusano.

Carbone, accusata dalla Procura europea di associazione per delinquere e corruzione, nel corso dell’interrogatorio successivo alla misura cautelare, ha negato di aver mai preso i 10 mila euro contestati nell’ordinanza e di aver firmato atti di gara, contratti o pagamenti. Si sarebbe occupata solo del progetto dell’ostello di Cassibile, finanziato dal Ministero dell’Interno. Per la difesa, nell’ordinanza non c’è prova di passaggi di denaro e alcune intercettazioni indicherebbero che dal Comune non sarebbe arrivato nulla agli indagati. Carbone avrebbe inoltre definito il carabiniere Salvatore Strazzulla un amico, escludendo di aver partecipato a illeciti

La sospensione del funzionario

Nel quadro delle misure cautelari rientra la sospensione per dodici mesi dall’esercizio di pubblici uffici o servizi per l’ingegnere Michele Dell’Aira, funzionario del Comune. L’ha disposta il gip Antonella Coniglio dopo l’interrogatorio del 30 ottobre, durante il quale Dell’Aira, assistito dagli avvocati Giuseppe Cro e Marco Mancuso, ha respinto le accuse. Dopo la notifica, il dirigente del settore Risorse umane ha disposto la sospensione cautelare dal servizio per la stessa durata.

Davanti al gip e al pm della Procura europea, collegato in videoconferenza, Dell’Aira ha contestato di aver chiesto ed ottenuto somme di denaro. Secondo la difesa, la circostanza emergerebbe solo dalle conversazioni intercettate tra altri indagati, senza riscontri oggettivi. Ha detto di conoscere Strazzulla, escludendo però rapporti con lui. Era già stato trasferito a un altro ufficio comunale.