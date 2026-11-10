Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara chiede alla casa editrice Laterza di ritirare il manuale di storia Trame del tempo 3, destinato al triennio delle scuole superiori. L’editore ha risposto di no. Lo scontro si è riaperto oggi, 10 novembre, a quasi un anno e mezzo dalla prima polemica dell’estate 2025.

Cosa ha detto Valditara

Il ministro ha parlato a margine di un incontro con gli studenti di una scuola media di Milano, come riporta l’agenzia Agi. «Quel testo contiene delle affermazioni del tutto strumentali e inattendibili», ha detto. E poi: «Credo che sia nell’interesse stesso dell’editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti».

Valditara ha aggiunto: «Insomma, francamente rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati, mettendoli all’indice, un governo fascista o quant’altro credo non faccia bene a nessuno».

Cosa c’è scritto nel manuale

Il libro è firmato dallo storico Carlo Greppi con Valentina Colombi e Caterina Ciccopiedi. Il passaggio contestato riguarda il governo Meloni, descritto come un esecutivo che «si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide».

Nello stesso paragrafo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, si legge che l’attuale governo è «arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo». Il partito della premier viene indicato come «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua ‘base’ dichiaratamente fascista».

Su questi contenuti Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare, contestando l’impostazione del testo e la sua attendibilità storica. Il volume critica anche le politiche del governo sull’immigrazione.

La risposta di Alessandro Laterza

A replicare è stato Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice barese e responsabile della divisione scolastica: «Non so per quale motivo questa storia venga ripresa ora, dopo che se ne era abbondantemente dibattuto nell’estate del 2025. Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di autocensura. Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no, a prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto».

L’editore ha ricordato il precedente. Un anno e mezzo fa, ha spiegato, «c’era stata un’azione intrapresa dal ministro che aveva chiesto all’Aie, cioè all’associazione di categoria alla quale apparteniamo, di intervenire in ragione del codice di autoregolamentazione degli editori scolastici per far sì che questo testo da lui considerato inadeguato venisse sottoposto a verifica».

Poi ha aggiunto: «L’Aie rispose che la finalità dell’Associazione non è quella di esercitare forme di controllo sui testi pubblicati dagli editori associati, e noi a nostra volta chiarimmo che non eravamo disponibili a interventi suggeriti o raccomandati dal ministero o da altri perché esiste ancora la libertà di pensiero, di espressione, di insegnamento e soprattutto se c’è qualche contenuto che viene giudicato inappropriato o diffamatorio ci sono i tribunali della Repubblica e non c’è bisogno di invitare gli editori e gli autori a modificare i testi pubblicati. È finita lì».

Il manuale parte dal Medioevo e arriva ai giorni nostri. Le pagine sulla storia recente, secondo Laterza, sono quindi lette dagli studenti dell’ultimo anno. Il libro, ha detto, «viene maneggiato da ragazzi di quinta, perfettamente in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace».

La controreplica del ministro

Più tardi Valditara è tornato sul caso con una nuova dichiarazione rivolta all’editore: «Caro editore, a differenza di molti altri Paesi europei, che pure sono democratici e con governi ‘progressisti’, in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Il nostro sistema ha preferito responsabilizzare editori e docenti. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice».

Il precedente del 2025

Il caso era esploso nel giugno 2025, dopo le segnalazioni di Fratelli d’Italia. Allora Valditara aveva chiesto all’Associazione italiana editori una verifica sui contenuti del volume. Alessandro Laterza aveva parlato di un tentativo di censura in una lettera pubblica, come ricostruito all’epoca da Open. L’Aie aveva risposto che il controllo sui contenuti dei libri non rientra tra le sue funzioni.

Come ha ricordato lo stesso ministro, in Italia non esiste una valutazione governativa sui libri adottati nelle scuole. Per ora il manuale resta in catalogo: l’editore ha escluso sia il ritiro sia le modifiche.