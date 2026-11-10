La nebbia e la visibilità scesa a dieci metri

Almeno dodici persone sono morte e oltre cinquanta sono rimaste ferite in un tamponamento a catena sull’autostrada Trakia, la A1 che collega la capitale Sofia a Burgas, sul Mar Nero. L’incidente è avvenuto vicino alla città di Yambol, nel sud-est della Bulgaria, in condizioni di nebbia fitta e improvvisa e con l’asfalto bagnato. Sono rimasti coinvolti una cinquantina tra auto e camion.

La nebbia e la visibilità scesa a dieci metri

A indicare il luogo della tragedia è stato il governatore regionale Georgi Chalakov. Il ministro dell’Interno, Ivan Demerdzhiev, ha spiegato che poco prima dell’incidente in quel tratto la visibilità era di circa 70-80 metri. Nel giro di pochissimo tempo, secondo il ministro, è scesa a 10 metri.

Lungo la carreggiata, nel distretto di Yambol, le scene sono di devastazione.

Le vittime della strada in Bulgaria

Il Paese registra da anni un numero elevato di morti sulle strade, nonostante i miglioramenti ottenuti negli ultimi anni su spinta dell’Unione europea. Nel 2025 le vittime di incidenti stradali sono state 456, il 5% in meno rispetto all’anno precedente e il 27% in meno rispetto al 2019.

Proprio nel 2019 l’Ue ha fissato l’obiettivo di dimezzare entro il 2030 i morti e i feriti gravi sulle strade. Nel 2023 il Parlamento bulgaro ha introdotto pene più severe per chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.