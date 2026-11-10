Cos'è successo

Hanno raccolto una dozzina di funghi convinti che fossero chiodini, li hanno cucinati e mangiati. Erano invece esemplari di Amanita phalloides, una delle specie più velenose al mondo. È successo a Cassino, in provincia di Frosinone: quattro persone sono state trasferite d’urgenza al Policlinico Gemelli e al Policlinico Umberto I di Roma.

Il caso più grave arriva dopo una serie di intossicazioni in Ciociaria nell’arco di due settimane. La Asl di Frosinone ha lanciato l’allarme e ricorda che i sintomi più pericolosi possono comparire anche un giorno dopo il pasto.

Cosa è successo a Cassino

La ricostruzione, ripresa da Virgilio Notizie sulla base di LeggoCassino, parte dalla raccolta. I quattro avevano trovato una dozzina di funghi e li avevano scambiati per comuni chiodini. A individuare il problema è stato l’ispettorato micologico della Asl, che ha fatto partire subito le procedure sanitarie. Due dei quattro, in quel momento, non avevano ancora sintomi e non erano andati in ospedale.

Aldo Terranova, micologo della Asl in servizio a Cassino, non ha dubbi sulla gravità del caso: «Credo che sia uno degli episodi più gravi che si siano mai verificati in Italia per la quantità di funghi ingeriti».

Poi ha aggiunto: «È stata ingerita una quantità enorme di Amanita phalloides, almeno una decina di funghi, probabilmente dodici. Si tratta di un’intossicazione di una gravità incredibile, con un quantitativo di sostanza tossica estremamente elevato».

Quante sono le intossicazioni in Ciociaria

I numeri cambiano a seconda della fonte e del periodo considerato:

12 persone intossicate negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Rai News sulla base della segnalazione della Asl;

intossicate negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Rai News sulla base della segnalazione della Asl; cinque episodi con una decina di persone coinvolte dal 28 ottobre al 9 novembre, secondo i dati della Asl citati da Virgilio;

con una decina di persone coinvolte dal 28 ottobre al 9 novembre, secondo i dati della Asl citati da Virgilio; sei interventi nell’ultima settimana, secondo Terranova: «due a Sora, uno a Frosinone e tre a Cassino».

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre il micologo ha seguito di persona due episodi a Cassino.

Tra i casi segnalati c’è anche un’intossicazione da chiodini veri, ma cucinati male. La Asl ricorda che questa specie va sempre prebollita prima del consumo e che l’acqua di cottura va buttata.

Immacolata Verdicchio, responsabile del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl di Frosinone, ha spiegato l’importanza dei tempi: «Grazie alle rapide diagnosi micologiche è stato possibile adottare le terapie di supporto più appropriate e, nei casi più gravi, disporre tempestivamente il trasferimento dei pazienti».

Perché l’Amanita phalloides è così pericolosa

L’Amanita phalloides contiene le amatossine. Secondo la nota della Asl, queste sostanze possono provocare danni al fegato gravissimi, fino a un’insufficienza epatica potenzialmente mortale.

Il problema è che il veleno non si fa sentire subito. In una circolare inviata alla Federazione degli Ordini dei medici nel novembre 2024, il ministero della Salute spiega che le intossicazioni più pericolose hanno una latenza tra le 8 e le 24 ore. Chi sta male, convinto di aver mangiato funghi buoni, spesso non lo dice al medico. In più i primi disturbi possono sembrare quelli di un’influenza intestinale.

Il ritardo pesa sull’esito. Secondo il ministero, più tardi si interviene con le terapie, più alto è il rischio che l’intossicazione finisca male. La maggior parte dei decessi da funghi è causata proprio dalle specie che contengono amatossine.

Cosa fare se si raccolgono funghi

Le regole che arrivano dalla Asl e dal ministero sono poche e chiare:

far controllare sempre i funghi raccolti dagli ispettorati micologici delle aziende sanitarie, un servizio gratuito;

i funghi raccolti dagli ispettorati micologici delle aziende sanitarie, un servizio gratuito; non fidarsi delle app di riconoscimento: in una nota alle Regioni dell’ottobre 2025, il ministero le definisce strumenti che non garantiscono un’identificazione corretta;

prebollire i chiodini e buttare l’acqua di cottura;

in caso di malessere dopo un pasto a base di funghi, anche a molte ore di distanza, rivolgersi subito a un medico e dire di averli mangiati: secondo il ministero è proprio l’informazione che spesso manca.

Per i funghi raccolti in provincia di Frosinone, la Asl indica il numero dell’ispettorato micologico: 0776 8294231. Nel resto d’Italia, compresa la Sicilia, il controllo si chiede al servizio di igiene degli alimenti dell’azienda sanitaria del proprio territorio.

Sulle condizioni dei quattro trasferiti a Roma, per ora, non ci sono aggiornamenti ufficiali.