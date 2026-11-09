I numeri

Tra i 394mila e i 450mila morti: è il bilancio della guerra in Ucraina per la Russia secondo due gruppi di hacker, che dicono di averlo ricavato dai certificati di morte rubati al Rosstat, l’istituto di statistica russo. Si tratta di una cifra ben più alta dei circa 286mila caduti russi identificati finora, uno per uno, dai giornalisti indipendenti.

C’è, però, un limite: nessuno ha potuto verificare quei dati. Il Rosstat ammette l’attacco informatico, ma nega che i suoi archivi siano stati violati. E Mosca non ha mai reso pubbliche le proprie perdite.

Cosa hanno rubato gli hacker al Rosstat

L’attacco porta la firma di due gruppi: i Cyber Partisans bielorussi, oppositori del regime di Lukashenko, e Silent Crow. Secondo quanto ricostruito dal Kyiv Independent, i sistemi informatici dell’istituto sono stati colpiti nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Gli hacker sostengono di essere rimasti dentro la rete per circa sei mesi prima di uscire allo scoperto.

Il bottino dichiarato è di circa 23 terabyte. Comprende, sempre secondo i due gruppi, l’archivio interno sulla demografia con i certificati di morte registrati dal febbraio 2022 all’agosto 2026, materiali dei censimenti e dati personali.

Cybernews riporta il messaggio dei Cyber Partisans: «Non ci limitiamo a violare i loro sistemi. Leggiamo i loro segreti».

Quanti soldati russi sono morti secondo i dati rubati

I due gruppi sono arrivati a cifre diverse, perché hanno contato in modo diverso. Lo spiega nel dettaglio Novaya Gazeta Europe, il giornale russo indipendente che lavora dall’estero:

i Cyber Partisans contano 393.881 morti , cioè i certificati con la causa «operazioni militari» o «conseguenze delle operazioni militari», più quelli che citano la guerra nel testo;

contano , cioè i certificati con la causa «operazioni militari» o «conseguenze delle operazioni militari», più quelli che citano la guerra nel testo; Silent Crow parte da 440.982 casi e aggiunge una stima dei militari morti registrati senza causa, arrivando a una forbice tra 444.716 e 450.100.

Nel conto di Silent Crow rientrano anche 14.160 militari morti fuori dai combattimenti e 13.671 persone registrate in Russia e decedute nei territori occupati o in Ucraina senza una causa indicata.

Per avere un’idea delle proporzioni: tra il 24 febbraio 2022 e il 27 agosto 2026 passano circa 1.645 giorni. Anche prendendo la stima più bassa, fanno in media circa 240 morti al giorno.

I dati degli hacker sono affidabili?

Gli stessi autori indicano i punti deboli del loro calcolo. Il codice di guerra nei certificati non distingue tra militari e civili, quindi nel totale possono finire anche i residenti delle città bombardate. Restano fuori, al contrario, i morti mai registrati o registrati con una causa sbagliata.

Il Rosstat respinge la ricostruzione. Secondo quanto riportato da TechRadar, l’istituto ha spiegato che i suoi «sistemi di monitoraggio hanno segnalato tempestivamente l’attività sospetta». Ha poi aggiunto: «Non sono stati rilevati la compromissione dei database né la fuga di informazioni protette dalla legge».

Va considerato anche il contesto. Il Rosstat ha smesso nel 2024 di pubblicare le statistiche sulle cause di morte, e in Russia entrambi i gruppi sono considerati organizzazioni estremiste. Nel 2025 avevano già rivendicato un grande attacco alla compagnia aerea Aeroflot.

Il confronto con i morti contati uno per uno

Il riferimento più usato per le perdite russe è il lavoro di Mediazona, che insieme alla BBC in lingua russa e a un gruppo di volontari raccoglie i nomi dei caduti da fonti pubbliche: post dei familiari, notizie locali e comunicazioni ufficiali.

Secondo l’ultimo aggiornamento di Mediazona, al 6 novembre i caduti identificati per nome sono circa 286mila. La redazione stessa precisa che l’elenco è incompleto, perché non tutte le morti al fronte vengono rese pubbliche.

Il confronto dà la misura del divario:

286mila circa: i caduti con nome e cognome, verificati da Mediazona e BBC;

circa: i caduti con nome e cognome, verificati da Mediazona e BBC; 393.881 : la stima minima dei Cyber Partisans, circa 108mila in più;

: la stima minima dei Cyber Partisans, circa 108mila in più; 450.100: il tetto della stima di Silent Crow.

I due conteggi, però, usano metodi diversi e non si possono sovrapporre del tutto. Il primo è una lista di persone con un’identità verificata. Il secondo è un’estrazione da un archivio statale di cui non si conosce l’autenticità.

Per capire quanto reggono le cifre degli hacker serviranno due verifiche: che analisti indipendenti riescano a esaminare il materiale pubblicato e capire se i prossimi aggiornamenti di Mediazona ridurranno la distanza.