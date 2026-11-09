Cosa prevede

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Bollette. Dal 1° gennaio 2027, e per un massimo di 18 mesi, scatta un tetto al prezzo del gas usato per produrre elettricità, fissato a 58,9 euro al megawattora. Secondo il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, le misure porteranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora.

Quanto arriverà davvero nelle bollette delle famiglie, però, non è ancora chiaro. Il tetto agisce sul prezzo all’ingrosso, non direttamente sulla fattura della luce, e le prime stime indipendenti parlano di un risparmio di pochi euro all’anno.

Cosa prevede il decreto Bollette approvato oggi

Il provvedimento, come riporta RaiNews, si chiama «Disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas». Il cuore del meccanismo è un rimborso di una parte dei costi del gas che le centrali termoelettriche bruciano per produrre energia. L’obiettivo è evitare che il prezzo del gas trascini in alto quello dell’elettricità.

Il modello, ricorda il Sole 24 Ore, è quello già adottato in Spagna. Il testo è stato definito dopo un lungo confronto con la Commissione europea e con il supporto tecnico di Arera e del Gestore dei mercati energetici.

Il ministro ha commentato così l’approvazione: «Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del DL Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo».

Da quando cala il prezzo della luce

Il tetto non riguarda questo inverno. Le date da segnare sono due:

1° gennaio 2027 : entra in vigore il meccanismo;

: entra in vigore il meccanismo; 18 mesi: è la durata massima prevista, cioè al massimo fino a giugno 2028.

La differenza tra il tetto e il prezzo di mercato del gas, spiega Fanpage, sarà coperta in parte dai produttori di energia e in parte dagli stessi beneficiari. Si tratta dei clienti con un contratto a prezzo variabile, che pagheranno una quota attraverso gli oneri in bolletta.

Quanto si risparmia in bolletta con il decreto

Qui le stime non coincidono. Il governo parla di circa 15 euro in meno per ogni megawattora, cioè ogni mille kilowattora.

Facciamo un conto nostro, puramente indicativo. Prendiamo una famiglia che consuma 2.700 kilowattora di luce l’anno, il valore usato di solito come riferimento per le utenze domestiche. Se lo sconto medio arrivasse tutto in bolletta, il risparmio sarebbe di circa 40 euro l’anno.

Le analisi indipendenti sono più prudenti. Il think tank Ecco, citato da Fanpage, stima un risparmio di circa 1,4 euro al mese per famiglia, cioè 17 euro l’anno. Il tetto, ricorda Fanpage, non si applica direttamente in bolletta: agisce sul prezzo all’ingrosso e solo di riflesso sulle tariffe finali.

Perché il decreto è arrivato in ritardo e chi lo critica

Il decreto era slittato più volte. A Bruxelles temevano che il tetto potesse abbassare i prezzi italiani rispetto a quelli dei Paesi vicini, falsando la concorrenza. La Ragioneria dello Stato aveva sollevato dubbi su un’altra norma, legata alla vendita del gas stoccato durante la crisi del 2022.

Dall’opposizione arrivano critiche dure. Angelo Bonelli, co-leader di Avs, ha commentato: «Nemmeno il prezzo di un caffè, a fronte di rincari che, secondo la stessa analisi, superano i 30 euro al mese da febbraio a oggi. E il tetto non scatterà prima del 2027, quindi non protegge nessuno quest’inverno».

Prima che il risparmio diventi certo mancano ancora due passaggi: la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e la conversione in legge da parte del Parlamento. Per capire quanto si risparmierà davvero bisognerà poi guardare le bollette di gennaio, in particolare la voce degli oneri per chi ha un contratto a prezzo variabile.