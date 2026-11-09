I dettagli

Sono in corso verifiche alla Direzione investigativa antimafia su un possibile attacco hacker. Sul dark web un utente che si firma «weykofa» ha messo in vendita un archivio di 222 megabyte e 302 file. Secondo chi lo vende, viene dai sistemi della DIA. Dentro ci sarebbero informazioni su 25 gruppi della criminalità organizzata, atti d’indagine e corrispondenza con Europol.

Al momento però non c’è nessuna conferma che i sistemi siano stati violati, né che quei documenti siano autentici. Quello che si sa, per ora, è solo ciò che ha scritto chi vende.

Cosa è successo alla DIA

La presunta violazione è emersa sui social. Domenica 8 novembre alle 18:41, come ricostruisce il Sole 24 Ore, l’annuncio è stato rilanciato su X da Dark Web Informer. È un account che controlla i mercati clandestini online. Lo stesso account ha però precisato che la rivendicazione non era verificata.

Da stamattina sono in corso verifiche. Secondo la Gazzetta del Sud, i tecnici sono al lavoro ma non c’è ancora conferma di una compromissione dei sistemi né di una sottrazione di documenti. Anche Quotidiano Nazionale scrive che non ci sono conferme di una violazione né di atti riservati. Secondo il giornale, molti dei documenti indicati sono già pubblici.

Cosa ci sarebbe nell’archivio in vendita

Stando alla descrizione pubblicata dal venditore, l’archivio conterrebbe:

informazioni d’intelligence su 25 organizzazioni criminali ;

; dossier operativi e atti d’indagine;

corrispondenza con istituzioni europee e materiale legato a Europol ;

; foto di operazioni mai pubblicate e comunicati stampa ancora sotto embargo;

statistiche interne, dati sul personale e documenti finanziari.

Facendo i conti, 222 megabyte divisi per 302 file danno in media meno di un megabyte a file. Per ora, però, è solo un elenco: nel materiale mostrato in pubblico non c’è un campione di documenti abbastanza leggibile da permettere una verifica indipendente.

L’archivio è autentico? Cosa si sa finora

Nessuno, oggi, può dirlo. Il Sole 24 Ore ricorda che nei mercati criminali online convivono vendite di dati veri, truffe, vecchi database riciclati e informazioni pubbliche spacciate per riservate. Lo pseudonimo «weykofa», inoltre, non risulta legato a precedenti vendite di dati.

Il venditore accetta pagamenti in Bitcoin e Monero. La differenza non è un dettaglio. Le transazioni in Bitcoin restano su un registro pubblico e gli investigatori possono provare a seguirle. Monero invece è fatto per nascondere chi paga, chi riceve e quanto.

Alcune testate, tra cui il Fatto Quotidiano, parlano invece di un riscatto chiesto in bitcoin. È una versione diversa da quella dell’annuncio di vendita descritto dal Sole, e anche questa non ha conferme.

Cosa succede adesso

Le indagini devono chiarire tre cose: se l’attacco c’è stato, da dove è partito e se sono usciti documenti dagli archivi. Secondo il Corriere della Sera, non si esclude un legame con il prossimo vertice delle polizie europee sugli attacchi informatici che di recente, in diversi Paesi, hanno colpito catene commerciali, trasporti pubblici e strutture sanitarie. Anche questo collegamento, al momento, è solo un’ipotesi.

Secondo il Fatto Quotidiano, il caso sarà discusso domani al Viminale nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il punto da seguire nelle prossime ore è uno solo: una comunicazione ufficiale della DIA o del ministero che dica se l’intrusione è avvenuta. Fino a quel momento, l’archivio da 222 megabyte resta una rivendicazione.