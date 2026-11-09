Il 8 novembre 1847 nasceva a Dublino Bram Stoker, lo scrittore irlandese destinato a consegnare alla letteratura mondiale una delle creature più inquietanti e affascinanti di tutti i tempi: Dracula. A 179 anni dalla sua nascita, il suo nome resta indissolubilmente legato a un universo di tenebre, superstizioni e paure ancestrali, capace di attraversare generazioni e trasformarsi in uno dei miti più potenti dell’immaginario collettivo.

Pubblicato nel 1897, Dracula non fu soltanto un romanzo dell’orrore, ma il risultato di un lungo percorso di suggestioni letterarie, credenze popolari e inquietudini personali. Le radici di quell’universo oscuro affondano anche nell’infanzia dello scrittore, segnata dalla malattia e dai racconti della madre Charlotte, che gli tramandò ricordi e storie legati alla devastante epidemia di colera che aveva colpito Sligo, in Irlanda, nel 1832. Erano narrazioni popolate da morte, terrore e sepolture, in un’epoca in cui il confine tra la vita e la morte alimentava paure profonde. Il timore di essere dichiarati morti prematuramente e sepolti ancora vivi apparteneva all’immaginario dell’Ottocento e costituisce una delle suggestioni attraverso cui è possibile leggere il mondo inquietante che Stoker avrebbe successivamente costruito.

A queste atmosfere si aggiunsero le leggende dell’Europa orientale, il folklore legato ai non morti e le ricerche storiche che portarono lo scrittore a conoscere il nome di Dracula, associato al principe valacco Vlad III, passato alla storia come l’Impalatore. Elementi differenti che confluirono in un’opera capace di trasformare la paura della morte in una figura destinata all’immortalità letteraria.

Proprio alle origini di questo immaginario è dedicato “VLAD”, il nuovo filmato realizzato dal regista Lorenzo Muscoso in occasione dell’anniversario della nascita dello scrittore. L’opera prende avvio dai ricordi dell’infanzia di Stoker, evocando attraverso immagini cupe e visionarie gli orrori delle epidemie, le sepolture e le paure tramandate oralmente.

La narrazione attraversa successivamente l’universo creativo dello scrittore, tra antichi documenti, testimonianze storiche e suggestioni legate alla figura di Vlad l’Impalatore, fino a raggiungere i paesaggi oscuri dei Carpazi. Qui, ai piedi di un castello, la quotidianità di un villaggio viene progressivamente avvolta dalle ombre del tramonto. Le ultime luci scompaiono dietro le montagne, le porte delle abitazioni si chiudono e il timore della notte prende il sopravvento.

Un racconto per immagini che non si limita alla figura del vampiro, ma esplora le inquietudini, le superstizioni e le suggestioni storiche e culturali che contribuirono alla formazione del mito di Dracula.

Il filmato costituisce inoltre un’anticipazione di un importante progetto teatrale e scenico dedicato a Dracula, ideato e diretto da Lorenzo Muscoso e previsto per il 2027, anno in cui ricorrerà il 130° anniversario della pubblicazione del romanzo

A quasi due secoli dalla nascita del suo creatore, Dracula continua così a rappresentare molto più di un personaggio letterario: è la personificazione di paure universali, dell’angoscia della morte e del desiderio di sfuggirle, un’ombra che continua ad abitare la letteratura, il cinema e il teatro.

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