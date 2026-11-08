A Palosco (Bergamo)

Una donna di 70 anni è stata trovata morta nella sua villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata uccisa a coltellate, e i sospetti si concentrano su uno dei suoi due figli, un uomo di 47 anni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La scoperta in tarda mattinata

L’omicidio è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 novembre. A dare l’allarme è stato un parente della donna, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. Dopo la segnalazione è intervenuta la polizia locale, che ha trovato il corpo all’interno dell’abitazione.

Secondo la prima ispezione del medico legale, la morte risalirebbe a qualche giorno fa.

Il figlio trattenuto dai carabinieri

Sul posto è stato trovato anche il figlio, in stato di shock. L’uomo, che ha problemi di tossicodipendenza, è stato portato in caserma ed è trattenuto dai militari dell’Arma in attesa di provvedimenti.

La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Non è escluso che sia stato lui ad aggredire la madre, ma le indagini sono ancora in corso.