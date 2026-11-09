Oroscopo del giorno martedì 10 Novembre 2026
Segno favorito del giorno: Pesci
Un abbraccio stellare da Lucia Arena

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