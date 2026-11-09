La situazione

In Russia l’HIV ha raggiunto una diffusione generalizzata in 27 regioni: lì oltre l’1% delle donne in gravidanza risulta positivo al virus. Nel Paese vivono più di 1,2 milioni di persone con una diagnosi confermata e un editoriale della rivista The Lancet parla di una crisi sanitaria in peggioramento.

I nuovi contagi, però, stanno calando. Il problema è che il numero totale delle persone con HIV continua a salire e secondo le stime circa metà non ha il virus sotto controllo.

Quante persone hanno l’HIV in Russia

I dati vengono dall’Istituto centrale di epidemiologia di Rospotrebnadzor, l’agenzia russa per la salute pubblica, e da Medvestnik, portale russo di informazione medica. Li ha messi in fila Tgcom24:

oltre 1 milione e 232mila persone con diagnosi confermata, pari allo 0,8% della popolazione;

persone con diagnosi confermata, pari allo 0,8% della popolazione; circa 45mila nuovi contagi nel 2025, il 13,4% in meno rispetto all’anno precedente;

nel 2025, il 13,4% in meno rispetto all’anno precedente; tra 30mila e 34mila morti l’anno legate al virus negli ultimi anni;

l’anno legate al virus negli ultimi anni; un’età media delle persone con HIV salita da 32 a 44 anni in quindici anni.

Per ogni decesso, secondo Medvestnik, si registrano 1,5 nuove diagnosi. È per questo che il totale cresce anche se i contagi annuali diminuiscono. L’HIV è diventato la prima causa di morte tra i russi in età lavorativa.

Cosa significa epidemia generalizzata

Gli epidemiologi parlano di epidemia generalizzata quando il virus non circola più solo nei gruppi più esposti, ma nell’intera popolazione. Il segnale usato per misurarlo è la quota di donne in gravidanza positive al test: se supera l’1%, la soglia è superata.

Tradotto in numeri: in quelle 27 regioni, su mille donne incinte sottoposte al test, più di dieci risultano positive. Le situazioni più gravi, come riporta RaiNews, riguardano le regioni di Kemerovo, Irkutsk e Sverdlovsk.

Perché l’HIV continua a crescere in Russia

Il nodo principale sono le cure. Un’analisi del giornale indipendente Meduza stima che solo circa metà delle persone con HIV in Russia abbia una carica virale soppressa. È la condizione in cui la terapia tiene il virus sotto controllo e il rischio di trasmetterlo si riduce in modo drastico. Per gli esperti citati da RaiNews, centinaia di migliaia di persone potrebbero quindi trasmettere l’infezione senza saperlo.

Per The Lancet, la risposta del Paese è stata indebolita da tre fattori:

il taglio dei finanziamenti pubblici;

le difficoltà delle organizzazioni che fanno prevenzione;

una copertura dei farmaci antiretrovirali giudicata insufficiente.

A questo si aggiunge, secondo Tgcom24, lo spostamento di risorse dalla sanità alla guerra e l’uscita dalla Russia di molti donatori che sostenevano i programmi di prevenzione. The Lancet avverte che, senza un rafforzamento della risposta sanitaria, il numero delle persone con HIV potrebbe continuare a crescere nei prossimi anni.

Contagi negli ospedali: cosa è successo

C’è, poi, un fronte meno noto. Nel 2025 le strutture sanitarie russe hanno registrato il numero più alto degli ultimi quindici anni di infezioni da HIV ed epatiti trasmesse durante le cure. A prevalere sono i focolai di epatite C e le infezioni miste.

I numeri:

otto focolai nel 2025 in ospedali e centri di prevenzione, con 104 pazienti contagiati;

nel 2025 in ospedali e centri di prevenzione, con contagiati; 11 focolai sotto indagine nel 2026, in dieci soggetti federali;

sotto indagine nel 2026, in dieci soggetti federali; 22 casi di epatite C rilevati a Mosca.

Le cause indicate sono violazioni delle procedure, come il riutilizzo su più pazienti di cateteri e glucometri monouso. Anche lo screening dell’RNA sui donatori resta insufficiente. Per Aleksej Verter, consulente internazionale per l’HIV, le infezioni non diagnosticate trovate negli ospedali indicano che «il processo infettivo nel Paese procede in forma latente».

Nei prossimi mesi i dati da seguire sono due: la quota di persone in terapia efficace, oggi stimata intorno alla metà, e l’esito delle indagini sui focolai negli ospedali.