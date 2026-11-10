La novità

Da oggi il gasolio costa un po’ meno, almeno sulla carta. È tornato in vigore il taglio delle accise sul diesel: 4 centesimi al litro, che con l’Iva diventano 4,88 centesimi. Lo sconto resterà valido fino al 23 novembre. Su un pieno da 50 litri il risparmio è di circa 2,44 euro. La benzina invece resta esclusa.

Come funziona il nuovo taglio delle accise

A stabilirlo è il decreto del ministero dell’Economia, firmato insieme al ministero dell’Ambiente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre. L’accisa sul gasolio usato come carburante scende da 672,90 a 632,90 euro ogni mille litri.

Il meccanismo è quello delle cosiddette accise mobili. Quando il prezzo del petrolio sale, lo Stato incassa più Iva sui carburanti. Questo extragettito, in questo caso quello registrato dal 1° al 31 ottobre, viene restituito agli automobilisti con un taglio temporaneo delle accise. La misura vale 43,2 milioni di euro.

Il precedente sconto era scaduto il 7 novembre. Per due giorni, quindi, il gasolio è tornato all’aliquota piena.

Quanto costa oggi il gasolio in Sicilia

Secondo l’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese, stamattina alle 8 il gasolio self costava in media 2,250 euro al litro in Sicilia, poco sopra la media nazionale di 2,240 euro. La benzina self nell’isola era a 2,005 euro.

Facciamo un conto. Con il prezzo medio siciliano, un pieno da 50 litri di gasolio costa circa 112,50 euro. Se lo sconto arriva per intero alla pompa, scende a circa 110,06 euro.

Il condizionale è d’obbligo: il taglio riguarda le tasse, ma il prezzo finale lo decidono i distributori. Per vedere l’effetto bisognerà guardare le rilevazioni dei prossimi giorni.

Perché i prezzi potrebbero scendere ancora

Secondo i dati dell’Osservatorio del Mimit ripresi dal Corriere della Sera, la benzina self è scesa sotto i due euro a livello nazionale, a 1,998 euro.

Le associazioni dei consumatori chiedono di più. Antonio Tanza, presidente dell’Adusbef, ha commentato il decreto in una nota ripresa da Rai News: «Col nuovo decreto il governo torna ad utilizzare le accise mobili e il maggior gettito Iva per ridurre di 4 centesimi di euro al litro le accise sul gasolio, misura che sarà attuata per due settimane, fino al 23 novembre, e determinerà una riduzione considerata anche l’Iva da 4,88 centesimi di euro al litro, pari ad un risparmio da 2,44 euro su un pieno di diesel. Tuttavia vi sono oggi ampi margini per ottenere una ulteriore riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa».

Secondo Tanza, il petrolio Brent viaggia sotto i 91 dollari al barile, ai livelli dello scorso agosto. Poi ha aggiunto: «e le quotazioni del petrolio hanno registrato un calo di oltre il 22% da fine ottobre. Le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap sono oggi nella condizioni di rivedere al ribasso i prezzi praticati al pubblico, e ci aspettiamo che Eni e gli altri marchi trasferiscano subito il taglio delle accise e il deprezzamento del petrolio sui listini finali alla pompa».

Lo sconto scade il 23 novembre: per prolungarlo servirà un nuovo decreto.