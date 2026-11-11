Un allarme bomba è stato ricevuto dall’Istituto superiore statale Salvo D’Acquisto di Bagheria via posta elettronica ha portato all’evacuazione immediata dei locali. La direzione scolastica ha attivato il piano d’emergenza, provvedendo all’evacuazione preventiva degli studenti e del personale.

Il messaggio, inviato a un centinaio di scuole in Italia, da un indirizzo riferibile a un dominio estero, è firmato Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta.

Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

Con la stessa firma della rivendicazione odierna, Mikhail Andropov, anche le email di minaccia inviate nei giorni scorsi alle emittenti televisive europee, nelle quali il mittente rivendica anche gli allarmi bomba che hanno interessato decine di voli.

La stessa mail sarebbe arrivata anche ad alcuni istituti scolastici a Catania, Palermo, Agrigento, Siracusa e Ragusa. Come confermano dagli uffici del provveditorato scolastico. L’amministrazione comunale di Bagheria si è attivata tempestivamente attraverso il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le informazioni e la gestione degli interventi.

Gli studenti di entrambi i plessi — la sede centrale e la succursale — sono stati trasferiti in sicurezza presso i rispettivi punti di attesa previsti dal piano di evacuazione. Si attendono le forze dell’ordine ed i controlli e non appena l’edificio sarà dichiarato privo di ogni rischio, verrà autorizzato il rientro nelle aule; qualora le operazioni di bonifica richiedano più tempo, si procederà con l’uscita anticipata degli studenti. Seguiranno eventuali aggiornamenti ufficiali.