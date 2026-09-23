Save the date – Sicilia Outlet Village, domenica 27 settembre ore 16.00

Il primo appuntamento della rassegna dedicata al vino dell’Isola: degustazioni gratuite, produttori, musica e shopping tra 170 negozi

Saranno i vini bianchi siciliani ad aprire, domenica 27 settembre, dalle ore 16.00, la seconda edizione di Calici al Village, la rassegna che porta la cultura del vino tra gli spazi di Sicilia Outlet Village, intrecciando degustazione, intrattenimento e shopping.





Domenica il Village diventerà così un percorso tra calici, territori e produttori. Gli appassionati potranno incontrare le cantine presenti, scoprire le etichette e approfondire le storie legate alle diverse aree della Sicilia. Gli ospiti potranno vivere l’esperienza del vino senza fretta, passeggiando tra i 170 negozi del Village, facendo shopping e ascoltando la musica del dj set.

L’appuntamento è realizzato con la collaborazione di WineSicily e coinvolge un’ampia rappresentanza della vitivinicoltura regionale. Ai partecipanti saranno consegnati calice e ticket di degustazione gratuiti.

Dopo i bianchi, protagonisti della giornata inaugurale, il 4 ottobre sarà la volta dei rossi e l’11 ottobre delle bollicine.

LE CANTINE:

Partecipano all’edizione 2026 di Calici al Village: Aziende Tamburello, Tenute dello Jato, Costantino Wines, Casa Grazia, Planeta, Dei Principi di Spadafora, Tasca d’Almerita, Cantine Pellegrino, Travaglianti, Cantoneri, Vigne Alte, Cantine La Contea, Destro Vini, Campisidrasi, Giacomo Mannone Viticoltore, Tenute Lombardo, Gurrieri, Musìta, Nina Gandolfo e Tenute Valso.

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