Spiagge incantevoli, tanta storia e un cibo da far paura, la Sicilia sarà protagonista della nuova puntata del “Panino Perfetto” con Vittorio Gucci, in onda martedì 20 giugno alle ore 22 su Food Network canale 33 e disponibile in streaming su discovery+.

Il viaggio con sua figlia Sofia arriva a Palermo dove scopriranno tanti sapori tra cui la ricotta di Piana degli Albanesi, città natale di Vittorio, e il pomodoro siccagno di Corleone. Spostandosi verso Catania incontreranno esperti che gli racconteranno le caratteristiche delle filiere del pistacchio verde di Bronte, del gambero rosso di Mazara e quello delle uova di gallina bianca. In queste due tappe i giudici valuteranno il panino preparato da Vittorio nella sua cooking station con gli ingredienti scovati con sua figlia Sofia.

Il travel show che racconta i luoghi, le persone, le filiere agroalimentari, dell’Italia «Il paese più buono al mondo», ha l’obiettivo di sfidare la tradizione gastronomica. Protagonisti sono Vittorio, musicista con 20 anni di esperienza in televisione, con l’ossessione per il buon cibo: «perché io mangio tutto, tra due fette di pane!». Ama definirsi l’ignorante gourmet, perché dentro di lui vivono due anime: una rustica, ignorante, e l’altra dolcemente perfezionista dal gusto raffinato. Al suo fianco c’è la figlia Sofia, giovane aspirante attrice, dall’animo chic.

Il loro viaggio a bordo di un veicolo elettrico è partito da Napoli e Caserta, per poi toccare Polignano, Cellino e Matera, fino a Altomonte e Tropea. Si immergeranno tra le bellezze artistiche e paesaggistiche, nei mercati, tra la gente del luogo. Incontreranno esperti ciceroni che li guideranno alla conoscenza degli ingredienti di eccellenza, delle caratteristiche del territorio, tra le filiere di primissima scelta, raccontando la storia, gli aneddoti più ricercati.

“Il Panino Perfetto” (8×30) è realizzato da Pascal Media Consulting con Big Bang Production con il supporto di Enel X Way insieme a Noova, Olio Torre Dieciventi, Birra Castello, le salse Ben Fatto di Vittorio Gucci, Loveloud Milano, Futility Design Exploration, Desalpes Bakery.

