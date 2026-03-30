Un confronto ampio e partecipato sui temi dell’ambiente, dell’energia e dello sviluppo del territorio. L’iniziativa “Sicilia pulita & Energia solidale”, promossa da Grande Sicilia – MPA insieme a Orgoglio Nisseno, ha riunito istituzioni, amministratori e cittadini in un momento di dialogo concreto sulle prospettive dell’Isola.

Ad aprire i lavori è stato Vincenzo Cancelleri, che ha sottolineato il significato politico dell’incontro: «Per noi è l’inizio di un nuovo corso. Abbiamo sempre lavorato in maniera costruttiva e oggi, entrando nell’azione amministrativa, ci assumiamo una responsabilità ancora maggiore per dare risposte concrete alla città e al territorio».





A seguire l’intervento dell’ex viceministro Giancarlo Cancelleri, che ha richiamato il valore del lavoro svolto negli anni e la necessità di continuare su questa strada: «Dobbiamo ripartire dal bisogno di riscatto della nostra comunità. In questi anni abbiamo portato risultati concreti, dalle infrastrutture agli investimenti, e dobbiamo continuare a costruire sviluppo reale per questo territorio».

Cancelleri ha inoltre evidenziato il legame tra ambiente e futuro: «Per noi l’ambiente è sinonimo di salute. Senza tutela del territorio non c’è crescita possibile, non c’è futuro».

Nel corso del dibattito è intervenuto anche il neo assessore comunale di Caltanissetta Salvatore Licata, che ha posto l’accento sulle criticità delle aree interne: «Caltanissetta è una città che ha bisogno di ritrovare una prospettiva. Non possiamo limitarci alla gestione ordinaria, dobbiamo costruire visione e sviluppo per evitare lo spopolamento e rilanciare il territorio».





L’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni ha invece illustrato le azioni messe in campo dalla Regione: «Abbiamo sbloccato risorse ferme da anni e avviato investimenti importanti su energia, acqua e infrastrutture. Solo mettendo in campo investimenti concreti possiamo produrre benefici reali per le comunità».

Ampio spazio all’intervento dell’ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo, che ha offerto una riflessione politica articolata e di prospettiva, rilanciando con forza il tema dell’autonomia siciliana. «Noi dobbiamo tornare ad essere un partito di lotta e di governo», ha dichiarato Lombardo, sottolineando come la politica non possa limitarsi alla gestione ma debba tornare a rivendicare diritti e obiettivi per la Sicilia.





Un passaggio centrale del suo intervento ha riguardato la condizione dell’Isola: «Se confrontiamo la nostra autonomia con quella di altre regioni, noi viviamo una condizione quasi coloniale. Dobbiamo recuperare lo spirito autonomistico e pretendere ciò che ci spetta».

Lombardo ha quindi affrontato il tema strategico dell’energia: «Non è accettabile che produciamo energia e la paghiamo più cara di altri. Le nostre risorse devono generare benefici per i siciliani, creando sviluppo e lavoro».

E ancora, sulle politiche energetiche e sociali: «L’energia solidale è una misura fondamentale, perché consente alle famiglie di ridurre i costi e di diventare protagoniste della transizione energetica».





Non è mancato un richiamo al ruolo politico del movimento: «Noi stiamo nel centrodestra, ma con una nostra identità. Se non ci saranno le condizioni per realizzare gli obiettivi autonomistici, siamo pronti a scendere in campo per difendere le ragioni della Sicilia».

Infine, un appello alla partecipazione e alla qualità della classe dirigente: «Le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. Servono competenza, trasparenza e una nuova generazione pronta a impegnarsi per questa terra».

L’incontro ha confermato la volontà di costruire una visione condivisa sulle politiche ambientali ed energetiche, rafforzando il dialogo tra istituzioni e territori e rilanciando il ruolo della Sicilia nelle sfide legate alla sostenibilità e allo sviluppo.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.