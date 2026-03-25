«La Sicilia ha bisogno di scelte chiare e coraggiose. Ambiente ed energia non possono più essere terreno di scontro ideologico, ma strumenti concreti per costruire sviluppo, lavoro e giustizia sociale. Serve una visione che metta al centro i territori, che valorizzi le risorse locali e che accompagni davvero le comunità nella transizione energetica, senza lasciare indietro nessuno».

Così l’on. Giancarlo Cancelleri presenta un momento di confronto aperto sui temi dell’ambiente, della tutela del territorio e della transizione energetica, toccando anche i temi della politica locale e regionale.





Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 17.30, il Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta ospiterà l’incontro “Sicilia pulita & Energia solidale”, un appuntamento organizzato da Grande Sicilia – MPA in collaborazione con Orgoglio Nisseno, forza locale federata con il movimento regionale di Raffaele Lombardo, Roberto La Galla e Gianfranco Miccichè, che riunirà rappresentanti istituzionali e amministratori locali per un dialogo sulle prospettive di sviluppo sostenibile dell’Isola

All’iniziativa prenderanno parte l’on. Raffaele Lombardo, l’on. Giancarlo Cancelleri, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, l’assessore comunale Salvatore Licata, il consigliere provinciale delegato Filippo Balbo e i consiglieri comunali Luigi Bellavia e Vincenzo Cancelleri.





Gli interventi offriranno punti di vista istituzionali differenti ma complementari, in un confronto che metterà al centro le sfide ambientali e le opportunità legate alla transizione energetica, con particolare attenzione al ruolo dei territori e delle comunità locali, non tralasciando l’importanza politica e la centralità della provincia nissena.

«Tutela dell’ambiente – prosegue Cancelleri – fa rima con tutela della salute, energie rinnovabili fanno rima con tutela degli ultimi e meno abbienti, perché possono essere sostenibili e solidali. Noi di Grande Sicilia, insieme agli amici di Orgoglio Nisseno, vogliamo raccontare la nostra visione ambientale fatta di tutela e di sviluppo energetico sostenibile. Tutto ciò fatto attraverso un ragionamento politico che mette al centro la nostra provincia in prospettiva dei prossimi appuntamenti elettorali».

L’incontro rappresenta un’occasione per favorire il dialogo tra livelli istituzionali diversi e costruire una visione condivisa sulle politiche ambientali ed energetiche della Sicilia.

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