“Questa mattina Schifani ha dichiarato di aver raggiunto un accordo nazionale per l’erogazione del glucagone, ma solo per alcune tipologie di pazienti e solo a determinate condizioni. Una questione drammatica che da tempo abbiamo denunciato come PD presentando anche una interrogazione parlamentare per intervenire in favore dell’erogazione gratuita ai pazienti affetti da diabete”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della regione, Renato Schifani, in merito all’accordo sull’erogazione del glucagone. Un farmaco salvavita per i pazienti diabetici che, dal novembre dello scorso anno, nelle classi di rimborsabilità è passato dalla fascia A, che comprende i farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, alla fascia C, ovvero tra i farmaci a carico esclusivo del cittadino. “Personalmente chiedo e continuerò a chiedere che il glucagone venga erogato a tutti i diabetici senza alcuna distinzione nel rispetto del diritto alla salute di ogni siciliano – conclude Giambona -. Quella che si sta verificando è una condizione insostenibile a discapito delle migliaia di pazienti diabetici siciliani che da un anno sono costretti a sostenere i costi delle cure di un farmaco salvavita a proprie spese. Un altro colpo alla dignità dei nostri concittadini che, oltre alla mancanza di servizi ospedalieri e a infinite liste di attesa, vedono leso il loro diritto a curarsi.

Ufficio Stampa on. Mario Giambona

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.