COMUNICATO STAMPA del 12 MARZO 2024













SICILIA; SICCITA': CARONIA (LEGA), DEROGHE AD UTILIZZO FONDI COMUNITARI PER AGIRE VELOCEMENTE CONTRO SICCITA' LIBERANDO RISORSE A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI SICILIANI









PALERMO – “Per scongiurare gli effetti catastrofici dovuti alla siccità in Sicilia servono misure straordinarie, sulla falsariga di quelle adottate durante la pandemia. L’ho proposto durante l’incontro avuto oggi da tutti i capigruppo dell’Ars con l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino. Il comparto agroalimentare è in ginocchio, per questo vanno individuati percorsi normativi che, grazie a delle deroghe speciali, permettano l’impiego rapido dei fondi comunitari e l’accelerazione delle misure strutturali per sostenere gli agricoltori siciliani. Ciò va fatto con il pieno coinvolgimento del Parlamento regionale”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.





























