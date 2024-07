“Il rafforzamento in Sicilia dei contingenti di guardia di finanza, polizia e carabinieri, durante la stagione estiva, è senza dubbio un segnale di attenzione di cui ringraziamo la rappresentanza della Lega al governo. Come partito siamo in prima linea per sostenere le politiche di sicurezza e legalità, e Matteo Salvini spinge in questa direzione volendo aumentare la sicurezza dei cittadini a garanzia della loro stessa incolumità. Siamo certi che questo personale delle forze dell’ordine aiuterà ad affrontare le emergenze della Sicilia e, allo stesso tempo, consentirà di avere una presenza più capillare nel territorio finalizzata alla prevenzione di reati”. Lo afferma marianna Caronia, capogruppo della lega all’Assemblea regionale siciliana.



Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo parlamentare

Lega – Prima l’Italia

(101/XVIII-24)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.