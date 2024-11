Caltagirone – “Don Luigi Sturzo è una figura di grande rilevanza storica e politica, il cui pensiero e le cui azioni continuano a risuonare anche oggi. Don Sturzo fu uno dei pionieri della democrazia cristiana, unendo valori religiosi e principi democratici in un’epoca in cui la politica era fortemente laicizzata”. Lo ha detto Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’ Udc, nel corso di un incontro tenuto ieri a Caltagirone in occasione del 153° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo. Terrana prima dell’ evento, che si è svolto presso la sala “Scelba” del comune di Caltagirone, ha deposto un mazzo di fiori presso la tomba di Don Sturzo. L’ evento culturale di Caltagirone intitolato “L’ impegno sociale e politico nel pensiero Don Luigi Sturzo e le sfide attuali” ha visto la partecipazione di alcuni esperti del pensiero sturziano relazionare sul tema e sull’ attualità del pensiero del sacerdote calatino. “Sturzo – ha detto Decio Terrana – promosse la giustizia sociale, ponendo l’accento sulla solidarietà, l’uguaglianza e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, questi valori sono ancora fondamentali nelle discussioni contemporanee sulle politiche sociali ed economiche. Il pensiero di Don Sturzo mette in luce l’importanza dell’etica nella politica – ha proseguito Terrana – i leader politici devono agire con integrità e trasparenza, principi che sono cruciali nel promuovere una governance responsabile, Don Luigi Sturzo – ha concluso Terrana – continua a essere una fonte di ispirazione, dimostrando come i principi morali e la fede possano guidare l’azione politica verso il bene comune. Il suo lascito è un richiamo a una politica al servizio delle persone, basata sui valori della giustizia, della solidarietà e della libertà”.

