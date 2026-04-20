Cosa spingeva gli antichi abitanti della Sicilia centrale a forare enormi blocchi di pietra per “imprigionare” la luce del sole? Quale legame profondo univa il paesaggio rupestre degli Erei ai cicli del cosmo?

Per rispondere a questi interrogativi, la sede comprensoriale di SiciliAntica (Assoro, Leonforte, Nissoria), in collaborazione con il Comune di Nissoria e la Pro Loco di Agira, presenta un evento scientifico senza precedenti per il territorio: «Indicatori Solstiziali Naturali e Antropici: Le “Pietre Perciate” – Nuove Acquisizioni».

L’archeoastronomia non è solo studio di allineamenti; è la disciplina che ci permette di entrare nella mente dell’uomo arcaico, per il quale il cielo era bussola, calendario e tempio. Al centro del convegno ci sono le cosiddette “Pietre Perciate”: monumenti naturali rielaborati dall’uomo che, in occasione dei solstizi, diventano spettacolari proiettori di luce, segnando il passaggio delle stagioni con una precisione millenaria.





“Questi siti sono stati per millenni punti di riferimento religiosi e geografici, citati da viaggiatori antichi e mappe storiche, eppure oggi rischiano l’oblio e il danneggiamento,” spiegano gli organizzatori. “Tutelarli significa proteggere la nostra memoria più ancestrale.”

Il convegno vedrà il coordinamento e l’introduzione di Lorenzo Vicari, Presidente di SiciliAntica, e la partecipazione di nomi di rilievo nel panorama scientifico regionale e nazionale:

Ferdinando Maurici: Direttore del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro.





Alberto Scuderi: Vicepresidente Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia.

Arch. Angelo Giunta: Socio di SiciliAntica e appassionato ricercatore, che condurrà il pubblico in un viaggio visivo tra i siti archeoastronomici dell’areale centro-siciliano.

Il dibattito sarà moderato dall’archeologa Daniela Patti e dalla professoressa Giuseppina Mantia, socia attiva di SiciliAntica.

L’evento sancisce una forte sinergia territoriale, testimoniata dai saluti dei tre sindaci del comprensorio: Rosario Colianni (Nissoria), Piero Li Volsi (Leonforte) e Antonio Licciardo (Assoro). In particolare l’adesione del Sindaco di Nissoria testimonia la volontà politica di mettere la tutela del paesaggio identitario al centro dell’agenda amministrativa. Per il Comune di Nissoria, il sostegno a SiciliAntica non è solo un atto di cortesia istituzionale, ma una scelta strategica per trasformare le ‘Pietre Perciate’ da segreti per pochi a risorsa collettiva e protetta.





Fondamentale anche il coinvolgimento del mondo associativo e scolastico con gli interventi di:

• Angelo Picicuto, Dirigente Scolastico, per sottolineare il valore formativo delle scoperte scientifiche per le nuove generazioni.

• Rolasinda Scaminaci Russo, Presidente ANCeSCAO.

• Melina Pagano, Presidente Pro Loco di Agira.

L’auspicio di SiciliAntica e degli enti promotori è che questo convegno rappresenti il primo passo verso un riconoscimento ufficiale da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA., affinché le “Pietre Perciate” vengano inserite tra i siti da tutelare. L’obiettivo finale è rendere questi luoghi fruibili al turismo culturale e agli appassionati, trasformando l’emozione millenaria dell’osservazione solstiziale in una risorsa per l’intero territorio ennese.

Luogo: Sala Convegni ANCeSCAO, NISSORIA, ENNA, SICILIA

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