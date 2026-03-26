Il 10 e 11 aprile 2026, la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival, arte, creatività e spettacolo. Evento di punta del panorama culturale siciliano, il festival affonda le radici nel 2018 grazie all’idea di Roberta Pennisi, in arte Lady Roberta Kent, originaria di Taormina, che ha portato nella sua terra l’eleganza e la qualità degli show burlesque internazionali.

L’evento ha avuto il suo debutto nella storica città di Taormina, luogo simbolo delle origini di Roberta Pennisi e impulso artistico affermato. La missione del festival è chiara: diffondere un burlesque teatrale, lontano dagli stereotipi, valorizzando la Sicilia come centro di accoglienza e creatività grazie all’Associazione Culturale Accademia delle Essenze Artistiche, che continua a supportare e sviluppare il festival.

Dalla seconda edizione, il festival si è spostato a Catania, dove ha trovato stabilità e crescita, registrando sold out a ogni evento. Questa sesta edizione coinvolgerà due location prestigiose: il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina il 10 aprile e il Teatro Metropolitan di Catania l’11 aprile.





Nel corso dei due eventi, il festival ospita artisti di fama internazionale, tra cui Chris Oh dalla Nuova Zelanda e Violette Coquette dal Canada, entrambi vincitori di numerosi premi al BHOF di Las Vegas, la più importante manifestazione al mondo del burlesque, accogliendo sul palco headliner riconosciuti nel mondo del burlesque. Il 10 aprile si svolgerà la competizione che decreterà l’Artista vincitore del festival mentre a Catania l’11 si terrà il Galà dell’edizione 2026.

Oggi, il Sicily Burlesque Festival rappresenta una realtà culturale di rilievo, mirando a diffondere la cultura del burlesque come forma d’arte. L’obiettivo rimane di portare performer da tutto il mondo, raccontando una Sicilia nuova, luminosa e creativa.

Roberta Pennisi, conosciuta artisticamente come Lady Roberta Kent, è una performer e produttrice siciliana con una carriera nel mondo dello spettacolo che inizia nel 1994. Dapprima attiva nelle discoteche, ha successivamente creato spettacoli originali che includono led show, fire show, acrobatica aerea e danza orientale, sviluppando un linguaggio scenico personale e riconoscibile.





Nel 2012 si dedica al burlesque, diventando rapidamente un’artista di spicco in questo campo, esibendosi in Europa, Stati Uniti e Canada con numeri eleganti e carismatici. Roberta cura personalmente costumi, coreografie e concept dei suoi spettacoli, fondendo tecnica e glamour con una forte attenzione estetica.

Oltre alla carriera artistica, ha un solido background accademico, essendo laureata in Giurisprudenza, il che le consente di gestire i suoi progetti con competenza e visione. Nel 2018 ha fondato il Sicily Burlesque Festival, contribuendo alla valorizzazione della scena burlesque italiana e non solo. Insegna burlesque e tiene workshop a livello nazionale e internazionale.





Annunciamo, per chiudere, che Roberta Kent, ricevendo un riconoscimento enorme a livello internazionale, sarà l’unica artista europea a partecipare (nella categoria Best Debut) alla 36ma edizione del Burlesque Hall Of Fame (BHOF), a Las Vegas dal 28 al 31 maggio, nel raduno internazionale dove i migliori performer del pianeta si incontrano per esibirsi e competere per titoli prestigiosi quali il Re o la Regina del Burlesque.

Appuntamento il 10 aprile al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina (EN) e l’11 aprile al Teatro Metropolitan di Catania con il Galà di chiusura.

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