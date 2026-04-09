Sicily by Car (SBC:IM), società italiana quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, annuncia l’inizio dell’operatività, a partire da domani 10 aprile, del nuovo ufficio di noleggio presso l’aeroporto Manises di Valencia (IATA: VLC) ottavo scalo spagnolo per volumi di traffico e secondo della Comunità Valenciana dopo quello di Alicante-Elche (fonte Aena).

L’aeroporto, situato a 9 km ad ovest di Valencia, è collegato con 26 Paesi esteri e nel periodo gennaio- febbraio 2026 ha registrato un incremento del +5,2% sullo stesso periodo 2025 (fonte Aena).





La sede operativa valenciana, strategicamente situata nell’area arrivi del terminal, all’interno della frequentatissima zona dedicata al rent-a-car, dispone di una flotta di circa 400 vetture di ultima generazione, dotate delle più recenti tecnologie di sicurezza e comfort. Il mix di brand e tipologie è stato concepito per venire incontro alle diverse esigenze di mobilità della clientela e comprende veicoli ibridi e plug-in che rispettano le più basse emissioni del mercato, nonché vetture da 7 e 9 posti.

L’ufficio di noleggio osserverà un orario di apertura dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e dispone di un ulteriore punto di noleggio presso il parcheggio P1, nonché di un’area dedicata al lavaggio a secco, servizi aggiuntivi volti a garantire un’esperienza completa e personalizzata.





La nuova apertura si inserisce nel piano di sviluppo nella penisola iberica, che ha già portato all’avvio degli uffici di Alicante, Palma di Maiorca, Ibiza, Lisbona (aeroporto e downtown) e Porto, replicando il modello di business italiano fondato su una presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.

Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car: “Stiamo focalizzando il nostro sviluppo sulla penisola iberica quale significativo driver di crescita aziendale, in ragione dell’elevato traffico turistico della regione. A tal fine, destineremo prevalentemente il finanziamento di Euro 30 milioni, recentemente ottenuto da Intesa Sanpaolo e CDP, al proseguimento dell’espansione in quest’area. In coerenza con i progetti di crescita internazionale, abbiamo deciso per il nostro rebranding in Sicily by Car Europe, a testimonianza della nostra volontà di posizionarci quale importante player nel settore dell’autonoleggio su scala europea.”

Luogo: Aeroporto di Valencia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.