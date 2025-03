• Approvato l’aumento da sette a otto del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione

• Marco Foderà, attuale Direttore Generale, nominato nuovo Consigliere di Amministrazione

• Approvata la rideterminazione dell’importo complessivo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione

• Conferite deleghe gestorie all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Marco Foderà

• Ripartito tra i Consiglieri l’importo complessivo per la remunerazione

Palermo, 28 febbraio 2025





Sicily By Car (SBC:IM), società italiana quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine (la “Società”), rende noto che, nell’ambito del processo di rafforzamento della governance aziendale, l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società tenutasi in prima convocazione in data odierna ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all’aumento da sette a otto del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, e alla nomina del Direttore Generale, Marco Foderà, in qualità di nuovo Consigliere di Amministrazione (il cui incarico scadrà, contestualmente a quello dei Consiglieri attualmente in carica, alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025) e alla determinazione dell’importo complessivo massimo per la remunerazione degli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.





Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in forma totalitaria successivamente all’Assemblea, ha conferito deleghe gestorie all’Amministratore Delegato e Direttore Generale Marco Foderà – ferme restando le deleghe precedentemente conferite agli altri consiglieri – e ha ripartito tra i propri Consiglieri un importo complessivo per la remunerazione pari a Euro 1.396.000.

“Sono molto soddisfatto di tale nomina che si colloca nel segno della continuità aziendale e della piena fiducia nei confronti di Marco Foderà, già Direttore Generale della Sicily by Car” dichiara Tommaso Dragotto Presidente della Compagnia e continua: “tale incarico rafforza le capacità progettuali e strategiche dell’azienda grazie al know-how del nuovo A.D. maturato per decenni nel mondo automotive con uno specifico focus nel settore rent a car. Questo ulteriore passo in avanti nello sviluppo societario testimonia ulteriormente la nostra volontà di strutturare e potenziare la Società per un’affermazione a livello internazionale.”

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

