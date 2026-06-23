Palermo si prepara al confronto tra i futuri protagonisti della moda siciliana. Oggi, martedì 23 giugno, dalle 16 alle 19, il secondo piano della Rinascente Palermo ospiterà il “Contest Giovani Talenti”, uno degli appuntamenti più attesi della “Sicily Fashion Week 2026”, promossa da Confartigianato Imprese Sicilia.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà dedicato all’incontro tra formazione, creatività e mondo del lavoro. A sfilare saranno i giovani designer dell’Ente di Formazione Endo-Fap Don Orione, dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, della Fashion School di Nicole Iannello, del Liceo Regionale Esposito di Santo Stefano di Camastra e del progetto formativo Botteghe Scuola di Confartigianato Palermo, finanziato dal Comune di Palermo.





Ogni partecipante presenterà una propria creazione ispirata al tema “Innovazione, creatività e sartorialità”, illustrandone il concept direttamente alla giuria, che valuterà le proposte per originalità, qualità progettuale e capacità di interpretare il tema del contest.

A decretare i cinque migliori giovani designer sarà una giuria composta da Flavia Pinello, presidente di Confartigianato Moda Sicilia, Stefano Radaelli per Rinascente Palermo, Gabriele Albergoni, direttore di Infoap, e Luca Lo Bosco, direttore artistico della Sicily Fashion Week. Guest star dell’evento sarà Gigi Vinci.





I cinque talenti selezionati avranno l’opportunità di aprire con le proprie creazioni la grande sfilata della Sicily Fashion Week del 26 giugno e riceveranno un premio messo in palio da Rinascente Palermo.

Le modelle saranno curate dagli allievi della scuola Infoap, chiamati a realizzare trucco e acconciature, a testimonianza del lavoro di squadra tra le diverse professionalità del settore moda.

«Questo contest – dice Flavia Pinello, presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Sicilia –. è molto importante perché bisogna investire nella formazione dei giovani designer ed iniziare a fargli vedere come funziona il mondo lavorativo della moda Ma soprattutto bisogna accendere i riflettori su di loro, perché la Sicilia è una fucina di talenti che meritano di essere valorizzati e accompagnati nel loro percorso di crescita professionale».

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