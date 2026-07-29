Nella splendida cornice dell’ ARS e della Sala Pio La Torre, il 27 Luglio 2026 si è svolto il Convegno dal titolo: “Palermo, insieme per una città più sicura” nel quale sono stati trattati temi inerenti la sicurezza nella città di Palermo attraverso una disamina criminologica e sociologica e si sono fatte proposte concrete.





Moderatore e Relatore il Prof. Giuseppe Giocaliero, Criminologo Giurista e Sociologo Forense, già all’interno della Presidenza dell’ Assemblea Regionale, Presidente AICIS (Criminologi)Regione Sicilia , Segretario Regionale Forensics Group, nonché Brand Ambassador del CSTM. Relatore e “padrone di casa” l’On. Vincenzo Figuccia Deputato Questore nonché noto Sociologo e a completare il trio dei relatori il Prof. Cav. Andrea Torcivia Criminologo, Giurista e Sociologo Forense, presidente ANS Regione Sicilia e Forensics Group nonché direttore del CESFAT, Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense. Tra gli illustri presenti al convegno la Consigliere Sabrina Figuccia già Presidente della Commissione Ambiente nel comune di Palermo, professori universitari, insegnanti, pedagogisti, direttori di hotel e Poste, Guardie d’Onore del Pantheon, Guardie Agroforestali, rappresentanti di associazioni e istituzioni.

I tre sociologi hanno discusso e proposto soluzioni impreziosendo l’evento, già un successo considerando la sua importante partecipazione.

Luogo: Palazzo dei Normanni , Assemblea Regionale Siciliana , PALERMO, SICILIA

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