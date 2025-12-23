“Non è il luogo a rendere criminali, ma le condizioni sociali. A Palermo c’è un problema sicurezza che va oltre i luoghi in cui si verificano di volta in volta i problemi”. Carmelo Miceli, consigliere comunale e coordinatore regionale di Progetto Civico Italia, torna sul problema sicurezza in città, dopo avere proposto il ritorno di un’operazione “Vespri siciliani” a Palermo.

“Il sindaco – dice Miceli – parla di complessità della situazione che necessita di una collaborazione istituzionale, il fatto è Lagalla continua a voltarsi dall’altra parte: infischiandosene della richiesta del consiglio comunale di un confronto sul tema”.





E ancora: “Il tema non sono le zone rosse, non possiamo entrare in un tunnel nel quale dovremmo inevitabilmente estendere le zone da controllare: non ci possono essere quartieri presidiati e altri invece in cui chiunque può agire indisturbato. Serve piuttosto un intervento su scala complessiva e tutte le zone della città devono essere messe nella stessa condizione”.

