L’auditorium degli Enti Paritetici dell’Edilizia ha ospitato il convegno “Costruiamo la sicurezza nei cantieri”, organizzato da Formedil Messina, con la partecipazione di istituzioni, mondo accademico, rappresentanze sindacali, organismi di vigilanza e ordini professionali tecnici del settore edile.

Una mattinata aperta dai saluti istituzionali del Viceprefetto di Messina Cosimo Gambadauro, del Presidente di ANCE Messina, Rosaria Ricciardello, del Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Messina Enrico Zaccone, dei rappresentanti delle sigle sindacali di categoria, dell’Ordine dei Periti Industriali. Presenti anche dirigenti e funzionari della Città Metropolitana di Messina e l’Università, con docenti e tecnici della Facoltà di Ingegneria e del corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL).





Nel suo discorso di apertura, il Presidente di Formedil Messina, Rosario Presti, ha ribadito che la sicurezza non è un mero adempimento burocratico, ma un valore edificato giorno dopo giorno attraverso la formazione d’eccellenza e la sinergia tra attori diversi. “Il nostro obiettivo profondo” – ha dichiarato Presti – “è far sì che ogni lavoratore torni a casa dalla propria famiglia, garantendo al contempo alle imprese di operare in un contesto di legalità e tutela”.

E’ stato poi il momento degli approfondimenti tecnici di rilievo, affidati alla Dott.ssa Edda Paino (Direttore SPRESAL Messina), che ha fornito un quadro dettagliato sul nuovo Accordo Stato-Regioni e sulle evoluzioni necessarie nella formazione, all’ ing. Francesco Giacobbe (Direttore INAIL Messina), che ha analizzato le criticità e i rischi legati agli spazi confinati, all’Ispettore di Polizia Stradale di Messina dott. Filippo La Rosa che ha trattato le complessità specifiche dei cantieri stradali, un ambito in cui sono indispensabili protocolli di sicurezza particolarmente rigorosi.





A completare la giornata, la tavola rotonda con i relatori ha consentito un ampio dibattito con il qualificato e attento pubblico presente, applicazione pratica del concetto che, solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni, organi di controllo imprese e operatori è possibile prevenire le criticità e promuovere una reale cultura della sicurezza.

Formedil Messina, in qualità di Organismo Paritetico, conferma con questa iniziativa la sua mission: essere punto di riferimento non solo formativo, ma anche consulenziale, per costruire una vera cultura della prevenzione che renda i cantieri messinesi luoghi di lavoro sicuri, dignitosi e competitivi.

Luogo: Auditorium Enti Paritetici Edilizia Messina , Via Alessandro Volta ex ZIR, 12, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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