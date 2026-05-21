Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Riposto. Nel pomeriggio di ieri gli agenti, coordinati dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, hanno effettuato due distinti posti di controllo: il primo lungo la Strada Statale 114 e il secondo in via Piersanti Mattarella, nei pressi dell’area del mercato settimanale. L’attività di verifica ha consentito di accertare diverse violazioni al Codice della strada, con sanzioni elevate per un importo complessivo di circa 1.500 euro.





Nel corso dei controlli è stato inoltre sequestrato un motociclo che circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Tra le infrazioni maggiormente riscontrate figurano il superamento della striscia continua durante le manovre di sorpasso, la mancanza di assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. “Continuiamo a registrare con preoccupazione – dichiara il comandante della Polizia Locale Orazio Giovanni Vecchio – un numero ancora troppo elevato di automobilisti che non utilizzano le cinture di sicurezza. Parliamo di un dispositivo fondamentale per la tutela della propria vita e di quella dei passeggeri. Durante i controlli di ieri abbiamo riscontrato che la stragrande maggioranza delle persone fermate non indossava le cinture, un comportamento estremamente pericoloso oltre che contrario alle norme”.





L’Amministrazione comunale rinnova il proprio sostegno all’attività della Polizia Locale, impegnata quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e della legalità. “L’obiettivo dei controlli – conclude il comandante – è soprattutto preventivo. Il rispetto delle regole stradali significa sicurezza per tutti: automobilisti, motociclisti e pedoni. I controlli proseguiranno con continuità su tutto il territorio comunale”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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