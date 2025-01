Al via il ciclo di visite nei cantieri edili, promosso da Panormedil CPT Palermo, Ennte unico per la formazione e sicurezza in edilizia, che coinvolgerà’ imprese e lavoratori di Palermo e Provincia e che punta a sensibilizzare l’intera filiera dell’edilizia sui temi cruciali della sicurezza sul lavoro e diffondere una cultura della prevenzione.

Le visite, condotte da tecnici del settore della sicurezza, coinvolgeranno sia i responsabili dei cantieri che gli stessi lavoratori, con focus su aspetti pratici e operativi come l’utilizzo corretto delle attrezzature, la gestione dei rischi e la prevenzione degli infortuni. Ogni tappa della campagna sarà l’occasione per illustrare le buone pratiche e le misure di sicurezza indispensabili per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.





“La sicurezza non è solo una questione normativa, ma una responsabilità condivisa da tutti. Ogni incidente- spiegano il presidente Gaetano Scancarello ed il vice presidente Pasquale De Vardo- è un dramma che possiamo e dobbiamo evitare, e solo con una continua sensibilizzazione possiamo fare la differenza, Con questa campagna, vogliamo rendere il tema della sicurezza una priorità quotidiana, contribuendo ad infondere una vera e propria cultura della prevenzione, che deve partire dal cantiere per arrivare a ogni angolo della società”.

Durante le visite, i lavoratori avranno anche la possibilità di prendere parte a sessioni di formative aggiornamento e dimostrazioni pratiche, affrontando le principali problematiche che riguardano la sicurezza sul lavoro, tra cui la protezione da cadute dall’alto, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni promosse da Panormedil Cpt per creare un cambiamento culturale nelle pratiche lavorative, puntando a ridurre drasticamente gli incidenti sul lavoro, che purtroppo continuano a rappresentare una delle principali cause di infortuni gravi e mortali nel settore edile.

