L’appuntamento culturale è fissato per giovedì 24 settembre 2026 alle ore 19:00 presso l’Antivilla Comunale.

Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice dell’Antivilla Comunale di Monreale ospiterà un importante appuntamento letterario e di attualità. L’evento, organizzato dalla libreria “Tante Storie…”, vedrà la presentazione del nuovo libro di Sigfrido Ranucci, intitolato “Il ritorno della casta” .



Nel corso della serata, il noto giornalista dialogherà con Salvatore Cusimano, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e riflessione sui temi cruciali affrontati nel volume.

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico e al firmacopie finale.

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