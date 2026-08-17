Prosegue il ciclo di repliche di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma televisivo prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Dopo gli appuntamenti dedicati alla Campania e al Friuli Venezia Giulia, questa sera, giovedì 13 agosto, subito dopo il TG della mezzanotte su LA7, andrà in onda la replica della terza puntata, dedicata alla Sicilia: un viaggio affascinante alla scoperta di una terra straordinaria, crocevia di popoli e culture, dove storia, arte, paesaggio e tradizioni si intrecciano dando vita a un patrimonio unico.

Ideato e condotto dalla giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, il programma racconta l’Italia più autentica attraverso il fascino senza tempo dei treni storici, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario dei territori attraversati.

Il viaggio prende il via da Palermo, cuore pulsante della Sicilia, per poi proseguire in treno verso Agrigento e la maestosa Valle dei Templi, regalando immagini senza tempo in cui storia e natura sembrano fondersi. Attraversando scenari che alternano mare, campagne e colline, l’itinerario raggiunge poi Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri, dove il racconto del territorio si intreccia con quello del grande scrittore siciliano e con l’immaginario letterario che ha contribuito a rendere questi luoghi conosciuti in tutto il mondo.

Il viaggio si conclude davanti a uno degli scenari naturali più iconici dell’Isola: la Scala dei Turchi di Realmonte, con la sua spettacolare parete di marna bianca che si staglia sul blu del Mediterraneo, divenuta uno dei simboli più riconoscibili della costa agrigentina.

All’interno della puntata trova spazio anche il racconto di Omer Group, eccellenza siciliana del settore ferroviario.

Un itinerario che restituisce il volto più autentico della Sicilia e che, attraverso il ritmo lento del viaggio ferroviario, mette in relazione città d’arte, siti archeologici, letteratura, paesaggi e realtà produttive d’eccellenza.

La replica della puntata dedicata alla Sicilia rappresenta così una nuova occasione per salire a bordo di uno storico convoglio e lasciarsi guidare alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, confermando la missione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”: raccontare l’Italia attraverso i suoi treni storici e le sue eccellenze, promuovendo un turismo lento, sostenibile e ricco di emozioni.

L’appuntamento è questa sera, giovedì 13 agosto, subito dopo il TG della mezzanotte, su LA7.





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