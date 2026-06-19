Il Sinalp Sicilia esprime vivo compiacimento per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Palermo, della delibera che sancisce l’adesione alla “Rottamazione Quinquies” delle cartelle esattoriali.

Un provvedimento che rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di famiglie, professionisti e imprese palermitane, poste finalmente nelle condizioni di regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Ente locale.

Come sindacato, dichiarano il Segr. Reg. Andrea Monteleone ed il Dirigente Reg. Tributi Giuseppe Dioguardi, seguiamo da tempo con estrema attenzione questa vicenda, facendoci ripetutamente portavoce, attraverso diversi comunicati stampa, appelli pubblici e interlocuzioni istituzionali, della necessità che l’Amministrazione Comunale adottasse questo fondamentale strumento di tregua fiscale.

Oggi vedere recepite le nostre istanze è per noi motivo di grande soddisfazione.





La delibera approvata consente finalmente di sanare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2000 al 2023 (IMU, TARI, multe stradali e altri tributi locali) senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora.

Ogni contribuente potrà scegliere se saldare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o rateizzare in 54 rate bimestrali.

La domanda per aderire dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2026, ed in base ai termini normativi, la finestra per manifestare la volontà di definizione partirà dal 15 settembre.





Esprimiamo un giudizio complessivamente positivo, ma con alcune sottolineature critiche che riteniamo doverose.

Come O.S. riconosciamo all’Assessore al Bilancio, Avv. Brigida Alaimo, l’impegno profuso per portare a termine l’iter.

Tuttavia, non possiamo non notare, come hanno giustamente rilevato le opposizioni in Aula, l’assenza della Giunta durante la votazione di un provvedimento dichiarato prioritario.

Un segnale di scarsa attenzione politica ad un importantissimo problema che grava sulla società civile palermitana, che non condividiamo.

Il Sinalp Sicilia rivendica con orgoglio di essere stato tra i primi soggetti a sollecitare questa necessaria ed improrogabile adesione.

Oggi il nostro compito comunque non è terminato, vigileremo affinché le procedure di informazione e accesso alla rottamazione siano chiare e trasparenti.





Chiediamo pertanto all’Amministrazione di attivare da subito uno sportello informativo dedicato, per assistere i contribuenti nella compilazione della domanda e nel calcolo delle rate, evitando che le difficoltà burocratiche vanifichino l’opportunità offerta dalla rottamazione, e comunque i nostri esperti sindacali sono a disposizione di tutti i cittadini interessati nella nostra sede regionale di Via G. Serpotta n. 53 Palermo.

Accogliamo con favore l’annuncio dell’Assessore Alaimo circa una prossima proposta di regolamento per estendere la definizione agevolata anche agli avvisi di accertamento fino a dicembre 2025. Riteniamo che costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e fisco, basato sulla sostenibilità e sull’equità, sia la strada maestra per una vera “pace fiscale”.





La Rottamazione Quinquies è ora realtà anche a Palermo.

Il Sinalp Sicilia continuerà a monitorare l’attuazione del provvedimento, a sostenere ogni iniziativa utile a garantire ai cittadini palermitani i giusti strumenti per uscire dalla morosità e a chiedere che l’Amministrazione sia all’altezza delle aspettative create.

Palermo merita una vera pace fiscale e noi continueremo a lottare per ottenerla.

La Direzione Regionale SINALP Sicilia

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