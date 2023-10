Sindacato, domani 3 ottobre, alle Ciminiere di Catania l’Assemblea organizzativa della Cisl Sicilia

di Press Service

02/10/2023

“Guidiamo il cambiamento. Identità, partecipazione, innovazione”. È questo il tema dell’assemblea organizzativa della Cisl Sicilia che si svolgerà domani, martedì 3 ottobre, al Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania. “È un appuntamento importante per la nostra organizzazione – commenta il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio – in cui riflettere e discutere sul ruolo della rappresentanza e sul protagonismo del sindacato come interprete e guida dei cambiamenti sociali, economici e produttivi di questi tempi. Parteciperanno oltre 300 delegati provenienti da tutte le province siciliane e da ogni federazione, in modo che sia presente e abbia voce ogni segmento dell’organizzazione cislina nell’isola”.

I lavori inizieranno il 3 ottobre alle ore 10, con la relazione del segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio a cui seguirà un ampio dibattito. Nel pomeriggio concluderà l’assemblea organizzativa, la segretaria confederale Cisl, Daniela Fumarola.

