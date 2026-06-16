Informazione e orientamento sulle opportunità lavorative e formative presenti sul territorio e supporto alla stesura del curriculum vitae. Sono solo alcuni dei servizi che saranno offerti a Palermo dallo Sportello Lavoro della Cisl Palermo Trapani, che sarà inaugurato il prossimo giovedì 18 giugno alle ore 18, nella sede del sindacato in via Sacra Famiglia 18. All’inaugurazione prenderanno parte la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana e il segretario confederale Cisl nazionale Matteo Pirulli. Lo sportello, che riceverà per appuntamento (telefono 091302422), offrirà dunque accoglienza e informazioni su come sostenere con efficacia un colloquio di lavoro, orientamento per il reinserimento lavorativo e la riqualificazione professionale, e strumenti per la ricerca di un’occupazione. “Lo sportello sarà uno strumento a disposizione di tutti coloro che, giovani e meno giovani – spiega la segretaria generale Badami – hanno bisogno di essere guidati nella ricerca di un posto di lavoro. In un periodo in cui nei nostri territori, dominano il lavoro precario e il lavoro povero, senza tutele, senza l’applicazione delle regole dei contratti nazionali, con lo sportello vogliamo fornire un supporto concreto. Sappiamo che il mercato del lavoro è in forte trasformazione, e spesso chi cerca una occupazione per la prima volta o perché ha subito un licenziamento, non riesce a stare al passo con le novità. La messa in rete poi con il sistema delle offerte di lavoro, completa il nostro servizio gestito da operatori professionali e con il supporto dei nostri servizi”.

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