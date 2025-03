In occasione della celebrazione della giornata mondiale della Sindrome di Down, l’associazione Sportiva Dilettantistica SporT21 Sicilia vuole porre l’attenzione nei confronti di una condizione particolare, che interessa i ragazzi con disabilità intellettiva relazionale e coinvolge le famiglie degli stessi e tutti gli operatori del settore, proponendo un convegno dal titolo: “Nuove Frontiere della Ricerca per progettare un futuro migliore nella sindrome di Down“.

Il convegno si terrà sabato 22 marzo p.v., presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Palermo con inizio alle ore 9.00.

Obiettivo presentare con il supporto di professionisti del settore medico/scientifico possibili scenari per un futuro migliore per i ragazzi con Disabilità intellettiva relazionale. In occasione del convegno sarà anche presentato il nuovo progetto dal Titolo: “Pizza, BirraT21 e Sport: Il sapore dell’inclusione”, volto a mantenere vivo l’interesse verso percorsi rivolti soprattutto a possibili inserimenti lavorativi dei disabili per affrontare successivamente il delicato percorso del “Durante e dopo di noi” che attraversa e attraverserà ogni persona con disabilità.

Un convegno che esplorerà la Sindrome di Down sulle orme del genetista Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, scopritore della anomalia cromosomica che causa la sindrome e si concluderà parlando di stili di vita e corrette terapie per contrastare per quanto possibile i deficit cognitivi senza dimenticare di affrontare l’annoso problema dei nostri tempi conosciuto come il “Durante e Dopo di noi”.

L’Associazione SporT21 Sicilia, vuole, come sempre accendere i riflettori sui diritti delle persone con sindrome di Down, rivendicando ogni anno il ruolo delle perone con disabilità qualunque essa sia per ricordare alle famiglie che, nonostante le tante difficoltà, l’associazionismo e la partecipazione sociale possono aiutare a migliorare la vita delle persone con disabilità.

Aprirà il convegno il Dott. Toti Amato, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Palermo, seguiranno gli interventi della Dott.ssa Carmela Tata, Garante Regionale per la Disabilità, del Prof. Corrado Romano e del Prof. Filippo Caraci dell’ Università di Catania, del Prof. Piervincenzo Piazza CEO di AESIFARMA e del Prof. Pierluigi Strippoli dell’Università di Bologna. Modererà il convegno la Prof.ssa Maria Piccione Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Genetica Medica Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.

Luogo: Villa Magnisi, Via Padre Rosario da Partanna, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 22/03/2025

Data Fine: 22/03/2025

Ora: 09:00

Artista: OMCEO

