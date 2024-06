Il 28 Giugno p.v. alle ore 17.00, presso l’hotel Parco delle Fontane di Siracusa, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici, si svolgerà, un convegno sul tema “Le cure domiciliari, la conoscenza di un mio diritto”, organizzato da Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali.



In una fase storica di crisi del sistema sanitario, il convegno si pone come obiettivo quello di portare a conoscenza di tutti i cittadini, qualora ne necessitino, la possibilità offerta dal nostro Servizio Sanitario Nazionale, di cure domiciliari gratuite grazie a infermieri, fisioterapisti, operatori socio–sanitari, psicologi, assistenti sociali, logopedisti .



Parteciperanno: il presidente di Sisifo Giuseppe Piccolo ; il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa Anselmo Madeddu; i medici Carolina Baiano, Roberto Barone, Benedetto Caruso, Padre Luigi Corciulo, Antonino Mazzone, Giovanni Moruzzi, Salvatore Nigroli, Roberto Risicato, Lorenzo Spina. Presiede il direttore tecnico di Sisifo Michele Stornello, Direttore Emerito di Medicina Interna Ospedale “Umberto I” Siracusa.



Il convegno avrà validità per l’acquisizione 3 crediti formativi ECM



Luogo: hotel Parco delle Fontane , SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.