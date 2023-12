Istituzione del catasto comunale degli alberi: questa è la richiesta formalmente depositata ieri presso l’Ufficio Unico Ricezione Atti della Procura della Repubblica di Siracusa. L’esposto riguarda la mancata applicazione nella città di Siracusa della Legge nazionale 10 del 14 gennaio 2013.

A firmare il documento sono stati Michele Mangiafico, Lucia Buonconsiglio, Giorgio Nanì La Terra e Marco Gambuzza, come precedentemente annunciato in occasione della festa dell’albero del 21 novembre.

Gli aspetti più rilevanti di questa iniziativa civile sono legati alla forte volontà di istituire a Siracusa il catasto comunale degli alberi, piantare tutti gli alberi previsti dalla normativa in base ai nuovi nati e ai figli adottati in città (oltre 5 mila dal 30 giugno 2018), associare gli alberi ai bambini e alle loro famiglie, individuare gli alberi monumentali e inserirli nell’elenco regionale. Si aggiunge la richiesta di pubblicare il bilancio arboreo da parte del sindaco per ogni suo mandato amministrativo.

I sottoscrittori dell’esposto chiedono agli inquirenti di accertare eventuali omissioni e responsabilità legate alla mancata attuazione della normativa. Il gruppo, nato spontaneamente, si organizzerà in un comitato dedicato al rispetto della Legge 10/20213.

