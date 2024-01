Nel contesto della recente proposta di bilancio di previsione 2024, emerge una netta discrepanza tra le promesse elettorali fatte dal sindaco e le scelte effettive riguardanti la destinazione dei proventi della tassa di soggiorno per l’anno in corso, pari a 2,6 milioni di euro.

A dirlo è Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, che punta a portare all’attenzione della cittadinanza la questione, in particolare nei confronti degli operatori del settore turistico, durante una diretta social

“La prima questione che è stato importante condividere con la cittadinanza, sul piano del metodo, è stato il tradimento della promessa elettorale del sindaco di condividere con gli operatori del turismo la destinazione della tassa di soggiorno in relazione ai servizi necessari a questo settore. – dichiara Mangiafico – Ancora il 9 novembre, il primo cittadino incontrava le associazioni di categoria affermando: “Oggi stiamo riproponendo quel metodo di concertazione avviato con la nascita del Comitato per Siracusa e che ha nell’apertura e nell’ascolto di parti sociali, operatori del settore e associazioni un suo momento fondante”.

Secondo Civico 4, il primo cittadino avrebbe sostanzialmente riproposto una fotocopia delle destinazioni della tassa di soggiorno del 2023: “1,2 milioni di euro per la pubblica illuminazione, 400 mila euro per i vigili urbani, 300 mila euro per la manutenzione degli immobili, 180 mila euro di eventi e manifestazioni, 37 mila euro per le feste patronali, 100 mila euro per i solarium, poco spazio al potenziamento della mobilità, che è la vera esigenza dei turisti e della cittadinanza in generale.”

Nel merito delle scelte, Civico 4 è critico nei confronti della mancanza di chiarezza nei criteri adottati dall’Amministrazione comunale. La destinazione di risorse per alcune feste patronali senza una graduatoria chiara e l’assenza di attenzione a sollevano in Civico 4 interrogativi sulla programmazione e sulla trasparenza delle scelte.

“Riproponiamo – continua Mangiafico – con la nostra diretta social, cui abbiamo invitato il deputato regionale Carlo Auteri, componente delle commissioni “mobilità” e “cultura” dell’Ars, l’esigenza di indirizzare la tassa di soggiorno al potenziamento delle linee urbane e alla loro interconnessione con un sistema moderno di parcheggi scambiatori, individuati nel numero complessivo di dieci, per un totale di 2 mila posti auto, al fine di alleggerire concretamente la città dal traffico veicolare privato e liberarla dai livelli esponenziali di inquinamento cui l’ha condotta l’Amministrazione comunale negli ultimi sei anni, con la riduzione delle strade a parità di traffico veicolare e in assenza di alcuna politica di reale potenziamento del trasporto pubblico.”

